HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Menteşe’de mesafeler kısalıyor

Menteşe Belediyesi, mahallelerde ulaşımı kolaylaştıran yol çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Menteşe’de mesafeler kısalıyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi ile koordineli yürütülen çalışmalar kapsamında, Çiftlik ile Yerkesik (Yeniköy) mahallelerini doğrudan birbirine bağlayan yeni yol tamamlandı. İki mahalle arasındaki mesafe 7 kilometre kısaldı.

Yeni yol çalışmasını yerinde inceleyen Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras, kırsal mahallelerde yaşayan hemşehrilerin günlük yaşamını kolaylaştıran çalışmaların önemine dikkat çekerek şunları söyledi:

Menteşe’de mesafeler kısalıyor 1

"Her mahallemizin ulaşımını daha kolay, daha güvenli ve daha konforlu hale getirmek için çalışıyoruz. Menteşe Belediyesi olarak zemin hazırlığını yaptığımız Çiftlik ile Yerkesik (Yeniköy) mahallelerimiz arasındaki yeni bağlantı yolumuzun sathi asfalt kaplamasını Muğla Büyükşehir Belediyemiz ile gerçekleştirdik. Yeni yolumuzla birlikte iki mahallemiz arasındaki bağlantı güçlendi, mesafe 7 kilometre kısaldı. Hemşehrilerimiz artık daha kısa sürede, daha güvenli ve konforlu bir şekilde ulaşım sağlayabilecek. Yeni yolumuz Menteşe’mize hayırlı olsun"

Menteşe’de mesafeler kısalıyor 2

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Çiğdem Berfin Sevinç tarafından yayına alınmıştır

%0 faizli 25.000 TL Taksitli Avans İçin Hemen Başvur!

%0 faizli 25.000 TL Taksitli Avans İçin Hemen Başvur!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Siverek’te 15 yıl 5 ay hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandıSiverek’te 15 yıl 5 ay hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Kahramanmaraş’ta valiler, belediye başkanları ve milletvekillerinin taleplerini dinlediKültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Kahramanmaraş’ta valiler, belediye başkanları ve milletvekillerinin taleplerini dinledi

Anahtar Kelimeler:
Muğla
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Şamil Tayyar’dan bomba seçim kulisi! İşte AK Parti Genel Merkezi’nde konuşulan 2 tarih

Şamil Tayyar’dan bomba seçim kulisi! İşte AK Parti Genel Merkezi’nde konuşulan 2 tarih

Bahçeli'den 'Öcalan' tartışmalarıyla ilgili yeni çıkış!

Bahçeli'den 'Öcalan' tartışmalarıyla ilgili yeni çıkış!

Yönetimin sabrı taştı! Yıldız ismin menajeri çağrıldı: Kendinize kulüp bulun

Yönetimin sabrı taştı! Yıldız ismin menajeri çağrıldı: Kendinize kulüp bulun

Kurtlar Vadisi'nin Nevzat'ından olay iddia: "Osman Sınav, FETÖ’cülerle..."

Kurtlar Vadisi'nin Nevzat'ından olay iddia: "Osman Sınav, FETÖ’cülerle..."

Duyan e-Devlet'e koşuyor: Binlerce kişi bekliyordu, süreç başladı

Duyan e-Devlet'e koşuyor: Binlerce kişi bekliyordu, süreç başladı

Akaryakıtta yeni aşama: Üç hane! Motorine zam beklentisi ortaya çıktı

Akaryakıtta yeni aşama: Üç hane! Motorine zam beklentisi ortaya çıktı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.