Menteşe’de mesafeler kısalıyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi ile koordineli yürütülen çalışmalar kapsamında, Çiftlik ile Yerkesik (Yeniköy) mahallelerini doğrudan birbirine bağlayan yeni yol tamamlandı. İki mahalle arasındaki mesafe 7 kilometre kısaldı.

Yeni yol çalışmasını yerinde inceleyen Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras, kırsal mahallelerde yaşayan hemşehrilerin günlük yaşamını kolaylaştıran çalışmaların önemine dikkat çekerek şunları söyledi:

"Her mahallemizin ulaşımını daha kolay, daha güvenli ve daha konforlu hale getirmek için çalışıyoruz. Menteşe Belediyesi olarak zemin hazırlığını yaptığımız Çiftlik ile Yerkesik (Yeniköy) mahallelerimiz arasındaki yeni bağlantı yolumuzun sathi asfalt kaplamasını Muğla Büyükşehir Belediyemiz ile gerçekleştirdik. Yeni yolumuzla birlikte iki mahallemiz arasındaki bağlantı güçlendi, mesafe 7 kilometre kısaldı. Hemşehrilerimiz artık daha kısa sürede, daha güvenli ve konforlu bir şekilde ulaşım sağlayabilecek. Yeni yolumuz Menteşe’mize hayırlı olsun"

Kaynak: İHA | Bu içerik Çiğdem Berfin Sevinç tarafından yayına alınmıştır