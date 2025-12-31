HABER

Menzil kaygısı tarih oluyor: İşte dünyanın depoları tam doluyken en uzun giden hibrit SUV'u!

Çin merkezli otomobil üreticisi XPeng, tam dolu batarya ve yakıt deposuyla 1600 km'den fazla menzil sunan hibrit SUV modelinin detaylarını paylaştı. Şirket, daha önce de dünyanın en uzun menzilli sedanını duyurmuştu.

Enes Çırtlık

XPeng, G7 EV modelini bir benzinli motor jeneratörüyle donatarak dünyanın en uzun menzilli SUV'unu duyurdu.

G7 plug-in hibrit için iddia edilen 1.704 km'lik birleşik menzil, aslında Çin'in yerel CLTC döngüsüne dayanıyor. Notebookcheck.net'te yer alan habere göre, bu standart genellikle ABD'deki EPA tahminlerinden yaklaşık üçte bir oranında daha cömert; dolayısıyla aracın ABD döngüsündeki (EPA) menzili yaklaşık 1.120 km civarında olacak şekilde hesaplanıyor.

Menzil kaygısı tarih oluyor: İşte dünyanın depoları tam doluyken en uzun giden hibrit SUV u! 1

Aracın 56 kWh'lık batarya paketi, bazı bütçe dostu tam elektrikli modellerinki kadar büyük ve yaklaşık 60 litrelik bir yakıt deposundan beslenen 1.5T benzinli motor tarafından şarj ediliyor.

12 DAKİKA %80 ŞARJ

XPeng, bu EREV modelini 800V güç aktarma mimarisi ile donatmış. Bu mimari, 5C şarj hızlarına olanak tanıyarak LFP (Lityum Demir Fosfat) bataryanın 12 dakika gibi bir sürede %80 doluluğa ulaşmasını sağlıyor.

Aracın tek şarjla sunduğu 430 km'lik saf elektrikli menzili de plug-in hibrit SUV kategorisindeki en uzun menzil olma özelliğini taşıyor. EPA eşdeğeri 320 km civarı olarak hesaplanıyor.

En üst donanım seviyesindeki G7'nin Çin'deki fiyatı yaklaşık 32.000 dolar civarında.

Menzil kaygısı tarih oluyor: İşte dünyanın depoları tam doluyken en uzun giden hibrit SUV u! 2

EREV'LER ÇİN'DE OLDUKÇA POPÜLER

Menzili artırılmış elektrikli araçlar (EREV), Çin'deki bol hızlı şarj altyapısına rağmen uzun yolculuklardaki "menzil kaygısı" sorununu çözdüğü için şu an Çin'de oldukça popüler. Sadece elektrikli araç üreticisi olarak yola çıkan XPeng ve Xiaomi gibi şirketler bile artık EREV modelleri piyasaya sürüyor veya planlıyor.

Xiaomi, muhtemelen G7’nin rekorunu kıracak 70+ kWh batarya kapasitesine sahip bir model üzerinde çalışsa da XPeng, şimdilik "dünyanın en uzun menzilli SUV'u" unvanını elinde tutuyor.

