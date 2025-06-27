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Menzil tarikatında nişan töreni! Görüntüler sosyal medyada gündem oldu

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Melih Kadir Yılmaz

Menzil tarikatının lideri Abdülbaki Erol’un vefatının ardından başlayan tartışmalar uzunca bir süre konuşulmuştu. Menzil'de bu kez yapılan nişan töreni gündem oldu. Menzil Şeyhinin amcasının torunu olan Seyyid Abdürrahim Elhüseyni için nişan töreni yapıldı. Törenden fotoğraflar kamuoyuna yansıdı. Menzil'in nişan töreni kısa sürede gündem olurken, havai fişek ve meşaleler art arda ateşlendiği görüldü.

Menzil Şeyhinin amcasının torunu olan Seyyid Abdürrahim Elhüseyni için nişan töreni yapıldı. Törenden fotoğraflar kamuoyuna yansırken, tarikatın birçok önemli ismi fotoğraflarda yer aldı.

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HAVAİ FİŞEK VE MEŞALELER ART ARDA ATEŞLENDİ

Törendeki görüntüler, sosyal medyada hızlıca yayıldı ve en çok konuşulan konular arasına girdi. Tarikat düğünündeki havai fişek ve meşalelerin peş peşe ateşlendiği görüldü.

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TARTIŞMALAR UZUNCA SÜRE GÜNDEM OLMUŞTU

Menzil Cemaati’nde Abdulbaki Erol’un vefatının ardından üç oğlu da şeyhliğini ilan etmişti.

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Yaşanan gelişmenin ardından başlayan tartışmalar uzunca süre gündem olmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
nişan tarikat Menzil Tarikatı
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