Menzil tarikatında nişan töreni! Görüntüler sosyal medyada gündem oldu

Menzil Şeyhinin amcasının torunu olan Seyyid Abdürrahim Elhüseyni için nişan töreni yapıldı. Törenden fotoğraflar kamuoyuna yansırken, tarikatın birçok önemli ismi fotoğraflarda yer aldı.
Törendeki görüntüler, sosyal medyada hızlıca yayıldı ve en çok konuşulan konular arasına girdi. Tarikat düğünündeki havai fişek ve meşalelerin peş peşe ateşlendiği görüldü.
Menzil Cemaati’nde Abdulbaki Erol’un vefatının ardından üç oğlu da şeyhliğini ilan etmişti.
Yaşanan gelişmenin ardından başlayan tartışmalar uzunca süre gündem olmuştu.
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