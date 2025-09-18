Menzilcilerin düğününde çok konuşulan görüntüler! Üç gün üç gece sürdü, sosyal medyada gündem oldu

Menzil tarikatinin düğünün sosyal medyada gündem oldu. Seyyid Muhammed Saki Elhüseyni’nin oğlu Abdürrahim Elhüseyni'nin düğünü üç gün üç gece süren etkinliklerle kutlandı.

Yüzlerce tarikat üyesinin katıldığı tören boyunca, hem bölgeye özgü geleneksel halk oyunları hem de cemaatin kendi ritüelleri sergilendi.

MENZİL CEMAATİNİN LİDERİ DE HALAYA KATILDI

Düğünün en çok konuşulan anı ise Menzil cemaatinin lideri Seyda Şeyh Seyyid Muhammed Saki Elhüseyni’nin halaya katılması oldu. Meydanda cemaat üyeleriyle birlikte el ele halaya duran şeyhin görüntüleri, sosyal medyada hızla yayıldı.

Şeyhin etrafında, sırtında “Görevli” yazılı yelekler giyen cemaat mensuplarının bulunması ise dikkat çeken bir diğer ayrıntıydı. Güvenlik ve düzen amacıyla organize edilen bu ekip, törende yoğun ilgi gören liderin çevresinde koruma çemberi oluşturdu.

DÜĞÜN ARABASI DİKKAT ÇEKTİ

Gelin arabası olarak seçilen araç ise ayrıca dikkat çekti. Menzil düğününde bir traktör düğün aracı olarak seçilerek süslendi ve düğün alanına getirildi.

ŞEMMAMME EŞLİĞİNDE OYNADILAR

Düğün töreninde, cemaat mensuplarının geleneksel halk oyunlarından olan “Şemmame”yi oynaması ve aynı zamanda kendi yorumlarını taşıyan “İslami halay” figürlerini sergilemesi dikkat çekti. Her iki dans türünün bir arada oynandığı sahneler, hem sosyal medyada hem de yöre halkı arasında ilgiyle izlendi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Düğüne dair görüntüler, sosyal medyada paylaşılmasıyla gündem oldu. Sosyal medya kullanıcıları Menzil cemaatine ait görkemli düğün hakkında farklı görüşlerini dile getirerek tartıştı. Görüntüler çok sayıda kullanıcı tarafından paylaşıldı.