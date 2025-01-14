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Meral Akşener, Erdoğan'ın yardımcısı mı olacak? 'Kesinleşti' deniliyordu, hem AK Parti hem İYİ Parti cephesinden açıklama geldi

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
14.01.2025 08:53
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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde de kapsamlı revizyonların gündemde olduğu ifade edilirken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla AK Parti kongresinin 23 Şubat’a çekilmesi kulisleri hareketlendirdi. Söz konusu değişimlerin bu tarihte gerçekleşeceği belirtilirken eski İYİ Parti lideri Meral Akşener'in ismi bir anda gündeme oturdu. Akşener için "Erdoğan'ın sağ kolu olacak" iddiaları konuşulurken, hem AK Parti hem de İYİ Parti kaynaklarından açıklama geldi.

Meral Akşener, Erdoğan'ın yardımcısı mı olacak? 'Kesinleşti' deniliyordu, hem AK Parti hem İYİ Parti cephesinden açıklama geldi

Meral Akşener iddiası bir anda siyasetin gündemine oturdu. 31 Mart yerel seçimlerinin ardından yeniden genel başkanlığa aday olmayan eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in siyasete 'şoke edecek bir kararla' geri döneceği konuşulmaya başlandı.

AKŞENER CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI MI OLACAK?

Meral Akşener'in cumhurbaşkanı yardımcısı olacağı iddiası Ankara kulislerinde iyiden iyiye konuşulmaya başlandı. Söz konusu iddialar bir anda gündem yaratırken, Akşener'in sessiz kalması da dikkat çekti. Siyaset kulislerinde herkes "Meral Akşener cumhurbaşkanı yardımcısı mı olacak?" sorusuna yanıt aramaya başladı.

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“MERAL AKŞENER’İN ARTIK KESİNLEŞTİĞİ SÖYLENİYOR”

Hükümetin 2025’te sistemde bunun gibi yeni adımlar atacağı gündeme geldi. Bu adımlardan biri de ikinci cumhurbaşkanı yardımcısının atanmasının olacağı belirtilirken; Sözcü yazarı Erdal Sağlam bu ismin Meral Akşener olduğunu hatta bu durumun kesinleştiğini iddia etti.

"GÖRÜŞTÜM" DİYEREK AÇIKLADI

Söz konusu iddialar bir anda gündem yaratırken; TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik başkentte İYİ Partililer ve Akşener'e yakın isimler ile iddiayı görüştüğünü açıkladı.

Atik "Bu dedikodunun ötesine geçecek bir şey değil. Mümkün değil" dedi.

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"AKŞENER’İN KABUL EDECEĞİNİ ZANNETMİYORUM"

Fatih Atik "Cumhurbaşkanı Yardımcılığı 2’ye çıkarılacak ama o bir kadın olmayacak. Meral Akşener’e böyle bir görev teklif edilmez edilse bile Akşener’in kabul edeceğini zannetmiyorum" şeklinde konuştu.

AK PARTİ CEPHESİNDEN AÇIKLAMA: AKŞENER İSMİ RAHATSIZ EDER

Sözcü'de yer alan habere göre de Akşener’in Cumhurbaşkanı yardımcısı olacağı iddiaları ise AK Partili isimlerce de reddediliyor. Akşener’in AK Parti tabanında rahatsızlık yaratacak olması gerekçe gösteriliyor.

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AKŞENER NEDEN SESSİZ?

Meral Akşener'in iddialar karşısında sessiz kalmasına ilişkin konuşan Gazeteci yazar Şamil Tayyar "Güzel bir dedikodu, sonuçta yakıştırıldığınız bir makam var" ifadelerini kullandı.

Meral Akşener, Erdoğan'ın Yardımcısı Olacak mı?

Evet, kesin kabul eder.
55.1% (7121 oy)
Hayır, kabul etmeyecektir.
8.1% (1050 oy)
Belki, şartlara bağlı.
12.2% (1582 oy)
Böyle bir iddianın doğru olduğunu düşünmüyorum
24.5% (3166 oy)

AKŞENER BAKANLAR KURULU'NDAYDI

İYİ Parti liderliği döneminde hem attığı adımlar hem de iktidara ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sert çıkışlarıyla çok konuşulan Meral Akşener 1996-1997 aralığında İçişleri Bakanı olarak görev yaptığı dönemden de hatırlanıyor.

Ekran Alıntısı

Öte yandan 23 Şubat'ta gerek kabinede gerek AK Parti yönetiminde ciddi bir değişikliğe gidilmesine kesin gözüyle bakılıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Meral Akşener Recep Tayyip Erdoğan İYİ Parti cumhurbaşkanı yardımcısı
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