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Meral Akşener sessizliğini bozdu! 8 Mart paylaşımı...

08.03.2025 12:47
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Eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener kadınlara seslendiği bir 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajını paylaştı.

Meral Akşener sessizliğini bozdu! 8 Mart paylaşımı...

İYİ Parti Genel Başkanlığı görevini bıraktıktan sonra sessizliğini koruyan Meral Akşener'den 8 Mart Dünya Kadınlar Günü paylaşımı geldi. Akşener mesajında kadınlara seslenerek, "Ne yazık ki uzun bir zamandır, erkek egemen diskurların, kadın kimliği üzerinden biçilen toplumsal rollerin ve dayatmaların oldukça kolay olduğu ve normalleştirildiği günlerden geçiyoruz." dedi.

Akşener, "Hayatın her alanında karşılaştığı ayrımcılığa, zorbalığa ve haksızlığa karşı yıkılmayan, mücadeleden vazgeçmeyen değerli kadınlar, Ne yazık ki uzun bir zamandır, erkek egemen diskurların, kadın kimliği üzerinden biçilen toplumsal rollerin ve dayatmaların oldukça kolay olduğu ve normalleştirildiği günlerden geçiyoruz. Ancak şunu unutmayın ki, böylesi netameli zamanlarda verilen hiçbir mücadele yalnızca bireysel değil, toplumsal dönüşümün de bir parçasıdır." ifadesini kullandı.

Akşener şunları kaydetti:

-Çünkü tarihimizde de nicelerine şahitlik ettiğimiz gibi kadınlar, toplumun üreten, yöneten, değiştiren ve dönüştüren en kıymetli gücüdür.

-Bu gücün sadece belirli günlerde değil, her zaman hatırlarda kalmasını diliyor,

-Emeğiyle, zekâsıyla ve cesaretiyle dünyayı güzelleştiren tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum....

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Meral Akşener İYİ Parti 8 Mart Dünya Kadınlar Günü
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