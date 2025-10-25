Meral Akşener sessizliğini bozdu, Dervişoğlu'nun mesajı dikkat çekti

Bir süredir sessizliğini koruyan İYİ Parti eski Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Akşener şu ifadeleri kullandı:

"Tam 8 yıl önce bir Çarşamba sabahı, milletimizin emrini baş göz üstüne tutmaktan duyduğum heyecanı, Dokunabildiğim, sarılabildiğim, sesini duyurabildiğim her bir vatandaşımıza hissettiğim minneti,

Engelleri aşa aşa, duvarları yıka yıka İYİ Parti'nin yürüyüşüne katılan milyonlara duyduğum sevgiyi, tıpkı ilk günkü gibi yüreğimde taşıyorum.

Türk demokrasisi için unutulmayacak bu mücadeleye güç veren milletimize şükranlarımı sunuyorum. İYİ Parti'nin 8. yaşını canıgönülden kutluyorum."

MÜSAVAT DERVİŞOĞLU ALINTILADI: "EMANET SAHİPSİZ KALMAYACAKTIR"

Akşener mesajına ilişkin olarak İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu da, "Demokrasi tarihimizin en zor günlerinde yüksek bir şuurla kuruluşuna önderlik ettiğiniz İYİ Parti, aynı azim ve kararlılıkla yoluna devam edecek, emanet sahipsiz kalmayacaktır." ifadelerini kullandı.