Mercedes, elektrikli otomobili ile 25 farklı dünya rekorunu kırdı: 8 günde 40 bin kilometre yol yaptı!

Mercedes-Benz, 24 saatte 5479 kilometre yol yaparak dikkat çeken AMG GT XX, toplamda 25 dünya rekoruna imza attı. Mercedes, bu denemeyle elektrikli araçların sınırlarını zorlayarak geleceğin teknolojisine ışık tuttu.

MERCEDES-AMG GT XX’TEN REKORLAR

Mercedes-Benz, AMG GT XX elektrikli konsept otomobiliyle sınırları zorladı ve rekorlar kırdı. Araç, 8 günden kısa sürede 40 bin kilometreyi aşarak elektrikli otomobiller arasında bir ilke imza attı. İtalya’daki Nardo pistinde, aralarında F1 pilotu George Russell’ın da bulunduğu 17 sürücüyle gerçekleştirilen testte, araç 7 gün 13 saat 24 dakika 7 saniyede bu mesafeyi katetti.

24 SAATTE 5479 KİLOMETRE İLE DÜNYA REKORU

AMG GT XX, toplamda 25 farklı dünya rekoru kırdı. En dikkat çekeni ise 24 saatte 5479 kilometre yol yaparak elektrikli otomobiller arasında en çok mesafe kat etme rekoru oldu. 1360 beygir gücüne sahip araç, 300 km/sa hıza ulaşarak sadece şarj molaları verdi.

ELEKTRİKLİ OTOMOBİLLERİN GELECEĞİNE IŞIK

Mercedes-Benz, bu denemeyle elektrikli araçların potansiyelini gözler önüne serdi. Şirket, yeni elektrikli araç mimarisinin dayanıklılığını ve performansını kanıtlayarak, gelecekte bu teknolojinin neler başarabileceğini gösterdi. Bu rekor, elektrikli otomobil dünyasında çıtayı bir üst seviyeye taşıdı.