Mercidabık Zaferi ve Fırat Kalkanı Harekatı'nın yıl dönümü nedeniyle Kilis'te tören düzenlendi

Mercidabık Zaferi'nin 509, Fırat Kalkanı Harekatı'nın 9. yıl dönümü dolayısıyla Kilis'in Yavuzlu köyünde tören düzenlendi.

Kilis Vali Yardımcısı Murat Demirbilek, Kilis Belediye Başkan Yardımcısı Çağlar Yaşar, 11. Hudut Alay Komutanı Tuğgeneral Ersin Özbalcı, Yavuz Sultan Selim Anıtı'na çelenk bıraktı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından şehitler için saygı atışı gerçekleştirildi.

Demirbilek, törende yaptığı konuşmada, 509 yıl önce 24 Ağustos 1516'da, Yavuz Sultan Selim Han'ın önderliğinde kazanılan Mercidabık Zaferi'nin sadece Osmanlı tarihinin değil aynı zamanda bölge ve dünya tarihinin de yönünü değiştirdiğini söyledi.

Bu zaferle kutsal beldeler Mekke ve Medine yolunun açıldığını aktaran Demirbilek, "Böylece Türk milleti, İslam dünyasının lideri olma sorumluluğunu üstlenmiş ve üç kıtaya adalet, merhamet ve huzur götürmüştür. Aradan yüzyıllar geçmesine rağmen 24 Ağustos'un ruhu bugün de canlıdır. Zira 24 Ağustos 2016 tarihinde, devletimizin bekasına, milletimizin güvenliğine, hudutlarımızın selametine kasteden terör odaklarını bertaraf etmek amacıyla başlatılan Fırat Kalkanı Harekatı, yine tarihimizin altın sayfalarında yerini almıştır." dedi.

Fırat Kalkanı Harekatı'yla terör örgütlerine ağır darbeler vurulduğunu hatırlatan Demirbilek, "Harekatla sınırlarımızın güvenliğini teminat altına almış, milyonlarca mazlumun nefes almasına vesile olmuştur. Mercidabık'ta atalarımızın ortaya koyduğu irade ve cesaret, Fırat Kalkanı'nda da Mehmetçiğimizin kararlılığı ve fedakarlığıyla yeniden vücut bulmuştur. Bu iki hadise bize bir kez daha göstermektedir ki, Türk milleti tarih boyunca her şartta vatanını, milletini ve değerlerini korumayı bilmiş, gerektiğinde canı pahasına mücadele etmekten asla geri durmamıştır." diye konuştu.

Şiirlerin okunduğu, okçuluk gösterisinin düzenlendiği ve mehteran takımının sahne aldığı tören, dua edilmesiyle sona erdi.

Törene, protokol üyeleri, gaziler ve öğrenciler katıldı. (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

