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Merdivenlerden düşen çocuk yaralandı

Adıyaman’da merdivenlerden düşen 7 yaşındaki çocuk yaralandı.

Merdivenlerden düşen çocuk yaralandı

Adıyaman’da merdivenlerden düşen 7 yaşındaki çocuk yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, İmamağa Mahallesi Kahramanlar Caddesi üzerinde bulunan bir evde M.E.Ç. (7), merdivenlerden dengesini kaybederek düştü. Yakınlarının durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan M.E.Ç., Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlattı.

Merdivenlerden düşen çocuk yaralandı 1
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Adıyaman
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