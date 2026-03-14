Merih Demiral’dan ilkokul öğretmenine jest

Suudi Arabistan Pro Lig takımlarından Al-Ahli’de forma giyen Türk Milli Takımı’nın defans oyuncusu Merih Demiral, ilkokul öğretmenini unutmadı. Ramazan ayı boyunca memleketi Kocaeli’nin Karamürsel ilçesinde her akşam 800 kişilik iftar yemeği veren ünlü futbolcu bu kez ilkokul öğretmenini, öğrencileri ve velileriyle birlikte iftarda ağırladı. Futbola Karamürsel İdman Yurdu’nun alt yapısında başlayan milli sporcu, ilkokul öğretmeni Ebru Bölgen’in görev yaptığı Kaymakam Hikmet Özbağcı İlkokulu’nda okuyan 1-D öğrencilerine ve sınıf öğretmeni meslektaşı Ayşe Yamak’ın okuttuğu 1-F sınıfı öğrencilerine ve velilerine iftar sofrası kurdu.

"ONUNLA HER ZAMAN GURUR DUYUYORUZ"

Karamürsel Kültür Merkezi’nde düzenlenen iftar yemeğine; Merih Demiral’ın kız kardeşi Duygu Demiral ve ağabeyi Fatih Demiral da eşi ve kızıyla birlikte katıldı.

Kendisini unutmadığı için eski öğrencisi Merih Demiral’a teşekkür eden öğretmen Ebru Bölgen, "Merih ile her zaman gurur duyuyoruz. Hem büyüdüğüne hem sporculuk kariyerine adım adım şahitlik ettik. Her zaman olduğu gibi bizleri yine unutmadı" dedi. Çocuk iftarına özel süslemelerin, ramazana özgü giysilerin de düşünüldüğü iftarın ardından öğrenci velileri de ünlü sporcuya teşekkürlerini iletti.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır