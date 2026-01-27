HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Merkezlerin karne sonuçları değerlendirildi

Düzce’de Gençlik Merkezlerin karne sonuçlarının ele alındığı toplantıda, yürütülen faaliyetlerin verimliliği kapsamlı şekilde değerlendirildi.

Merkezlerin karne sonuçları değerlendirildi

Düzce’de Gençlik Merkezlerin karne sonuçlarının ele alındığı toplantıda, yürütülen faaliyetlerin verimliliği kapsamlı şekilde değerlendirildi.

Merkezlerin karne sonuçları değerlendirildi 1

Toplantıda, mevcut çalışmaların etki düzeyi incelenirken, merkezlerin güçlü yönleri ile geliştirilmesi gereken alanlar tek tek tespit edildi. Yapılan değerlendirmelerde, hizmet kalitesinin artırılmasına yönelik alınabilecek önlemler üzerinde durulurken, performansın sürdürülebilir şekilde iyileştirilmesine ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu. Toplantının, merkezlerde yürütülen faaliyetlerin daha etkin ve planlı bir şekilde sürdürülmesine katkı sağlaması hedefleniyor.

Merkezlerin karne sonuçları değerlendirildi 2

Kaynak: İHA

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ateş hattında tansiyon yeniden tavan yaptı: ABD bölgeye konuşlandı! İran'dan 'Savaşa tam hazırlık' açıklamasıAteş hattında tansiyon yeniden tavan yaptı: ABD bölgeye konuşlandı! İran'dan 'Savaşa tam hazırlık' açıklaması
GSB etkinliklere devam ediyorGSB etkinliklere devam ediyor

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Düzce
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Yasak ilişki yaşadığı adamın boğazını kesip öldürmüştü! "Tehdit edip ilişkiye girmek istedi"

Yasak ilişki yaşadığı adamın boğazını kesip öldürmüştü! "Tehdit edip ilişkiye girmek istedi"

ABD İran'a mı saldıracak? CENTCOM'dan dikkat çeken paylaşım! Orta Doğu'ya konuşlandı

ABD İran'a mı saldıracak? CENTCOM'dan dikkat çeken paylaşım! Orta Doğu'ya konuşlandı

(Özet) ikas Eyüpspor - Beşiktaş Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) ikas Eyüpspor - Beşiktaş Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Ünlü oyuncu yoğun bakımdaydı! Üzen haber

Ünlü oyuncu yoğun bakımdaydı! Üzen haber

Marmara'dan Anadolu'ya sanayi göçü planlanıyor!

Marmara'dan Anadolu'ya sanayi göçü planlanıyor!

'En son 50 yıl önce olmuştu' İslam Memiş bu yılın asıl yıldızını açıkladı

'En son 50 yıl önce olmuştu' İslam Memiş bu yılın asıl yıldızını açıkladı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.