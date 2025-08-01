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Mersin 01 Ağustos Cuma Hava Durumu! Mersin'de hava durumu nasıl olacak?

Mersin'de 1 Ağustos 2025 Cuma günü hava durumu kısmen güneşli olacak.

Mersin 01 Ağustos Cuma Hava Durumu! Mersin'de hava durumu nasıl olacak?
Cansu Akalp

Mersin'de 1 Ağustos 2025 Cuma günü hava durumu kısmen güneşli olacak. Sıcaklık 26°C ile başlayacak. Gün boyunca sıcaklığın 31°C'ye kadar yükseleceği, akşam saatlerinde ise 25°C'ye düşeceği tahmin edilmektedir. Cumartesi günü bazı bölgelerde gök gürültülü sağanak yağışlar görülebilir. Pazar günü hava güneşli ve parçalı bulutlu olacak. Sıcaklıklar 31°C ile 24°C arasında değişiklik gösterecek.

Önümüzdeki günlerde Mersin'de hava koşullarının değişkenlik göstermesi bekleniyor. Cumartesi günü beklenen gök gürültülü sağanak yağışlar, ani su baskınlarına ve trafik aksaklıklarına neden olabilir. Açık hava etkinlikleri planlayanların hava durumunu yakından takip etmeleri önemlidir. Pazar günü hava koşullarının daha stabil olması beklenmektedir.

Yüksek sıcaklıkların olduğu bu dönemde, güneş ışınlarının dik açıyla geldiği öğle saatlerinde dışarıda bulunmak cilt sağlığı açısından risk oluşturabilir. Güneş ışınlarının yoğun olduğu saatlerde gölgede kalmak veya iç mekanlarda vakit geçirmek faydalı olacaktır. Ani hava değişimlerine hazırlıklı olmak önemlidir. Özellikle yağışlı günlerde uygun kıyafetler giymek ve şemsiye bulundurmak, olası olumsuzlukların önüne geçebilir.

Mersin'de hava koşullarının değişkenlik göstereceği öngörülmektedir. Cumartesi günü yağışların etkili olacağı ön görülmektedir. Planlarınızı yaparken hava durumunu dikkate alarak gerekli önlemleri almak önemlidir. Bu, olası olumsuzlukların önüne geçmek açısından önem taşımaktadır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Mersin
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