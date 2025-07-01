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Mersin 01 Temmuz Salı Hava Durumu! Mersin'de hava durumu nasıl olacak?

Mersin'de 1 Temmuz 2025 Salı günü hava durumu, bol güneş ışığı ve yüksek sıcaklıklarla geçecek.

Mersin 01 Temmuz Salı Hava Durumu! Mersin'de hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Mersin'de 1 Temmuz 2025 Salı günü hava durumu, bol güneş ışığı ve yüksek sıcaklıklarla geçecek. Gündüz hava sıcaklığının 33°C'ye kadar çıkması bekleniyor. Gece sıcaklıkları ise 24°C civarında seyredecek. Nem oranı %65 olacak. Bu durum, sıcaklığı daha yüksek hissettirebilir.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. 2 Temmuz Çarşamba günü hava sıcaklığının 32°C olması bekleniyor. 3 Temmuz Perşembe günü de sıcaklık 32°C civarında kalacak. Bu sıcaklıklar, Mersin'in tipik Temmuz iklimine uygun olarak yüksek kalacak.

Sıcak hava koşullarında, öğle ve öğleden sonra dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olması önemlidir. Gölgelik alanlarda dinlenmek, bol su içmek ve hafif, açık renkli giysiler giymek aşırı ısınmayı önleyebilir. Güneş ışınlarının dik geldiği saatlerde, 10:00 ile 16:00 arasında dışarıda bulunmaktan kaçınmak faydalı olacaktır. Bu önlemler, sıcak havanın olumsuz etkilerini azaltacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Mersin
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