Mersin 03 Ağustos Pazar Hava Durumu! Mersin'de hava durumu nasıl olacak?

Sıcaklık 30°C ile 27°C arasında değişecek. Rüzgar güney yönünden saatte yaklaşık 6 km hızla esmesi bekleniyor. Nem oranı ise %74 civarında olacak.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında belirgin bir değişiklik öngörülmüyor. 4 Ağustos Pazartesi günü hava güneşli, sıcaklıklar yine 30°C ile 27°C arasında seyredecek. 5 Ağustos Salı günü hava parçalı bulutlu olacak. Bu günde sıcaklıklar 30°C ile 27°C arasında kalacak.

Bu dönemde, nem oranının yüksek olması nedeniyle sıcaklıklar daha yüksek hissedilebilir. Açık hava etkinlikleri planlayanların güneş ışınlarından korunmaları gerekiyor. Bol su içmeleri ve hafif, açık renkli giysiler tercih etmeleri öneriliyor. Ayrıca, yağmur ihtimaline karşı dışarıda bir şemsiye bulundurmak faydalı olacaktır.

Sıcak ve nemli hava koşulları, özellikle yaşlılar ve kronik rahatsızlıkları olanlar için risk oluşturabilir. Bu gruptaki bireylerin aşırı sıcak saatlerde dışarı çıkmamaları daha sağlıklı olacaktır. Hava koşullarına uygun giyinmek ve aşırı fiziksel aktivitelerden kaçınmak da önemlidir.

Hava durumunu düzenli olarak takip etmek, planları güncellemeye yardımcı olur. Böylece olumsuz hava koşullarından etkilenmemek mümkündür.