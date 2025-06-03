Mersin 03 Haziran Salı hava durumu! Mersin'de hava durumu nasıl olacak?

Mersin'de 3 Haziran 2025 Salı günü hava durumu kısmen güneşli olarak öngörülüyor. Gündüz sıcaklıkları 27°C, gece sıcaklıkları ise 20°C civarında olması bekleniyor. Hava koşullarının önümüzdeki günlerde benzer şekilde devam etmesi planlanıyor. 4 Haziran Çarşamba günü sıcaklığın 30°C'ye kadar yükselmesi, 5 Haziran Perşembe günü ise 30°C civarında kalması tahmin ediliyor.

Bu dönemde sıcaklıkların artmasıyla birlikte güneş çarpmaları riski yükseliyor. Özellikle öğle saatlerinde güneş ışınları dik açıyla geldiği için dikkatli olunması gerekiyor. Açık hava etkinlikleri planlayanların, 10:00 ile 16:00 arasında gölge alanlarda bulunmaları veya koruyucu önlemler almaları önemlidir.

Yüksek sıcaklıklar vücutta su kaybını hızlandırabilir. Bu durumu önlemek için gün boyunca yeterli miktarda su içmek gerekiyor. Susuz kalmamak adına bu önemlidir. Sıcak havalarda terleme yoluyla kaybedilen minerallerin yerine konması için elektrolit dengesine de dikkat edilmelidir.

Sıcaklıkların artması, özellikle yaşlılar ve çocuklar gibi hassas gruplar için sıcak çarpması riskini artırıyor. Bu grupların aşırı sıcaklardan korunmaları ve serin ortamlarda vakit geçirmeleri önerilir.

Yüksek sıcaklıklar hava kalitesini olumsuz etkileyebilir. Bu nedenle, hava kirliliğinin yüksek olduğu saatlerde dışarıda bulunmaktan kaçınmak veya maske kullanmak faydalı olacaktır.