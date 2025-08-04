Mersin 04 Ağustos Pazartesi Hava Durumu! Mersin'de hava durumu nasıl olacak?

Mersin'de 4 Ağustos 2025 Pazartesi günü hava durumu genellikle güneşli ve sıcak olacak. Gündüz hava sıcaklığı 32°C civarında, gece ise 25°C civarında bekleniyor. Rüzgar, güney yönünden saatte yaklaşık 22 km hızla esecek. Nem oranı %70 civarında olacak.

Önümüzdeki günlerde de benzer hava koşulları devam edecek. 5 Ağustos Salı günü hava parçalı bulutlu olacak. Sıcaklıklar 30°C ile 26°C arasında değişecek. 6 Ağustos Çarşamba günü hafif yağmur ihtimali mevcut. Sıcaklıklar 30°C ile 27°C arasında seyredecek.

Bu dönemde yüksek sıcaklık ve nem oranı nedeniyle hava koşulları bunaltıcı olabilir. Açık hava etkinlikleri planlayanların güneş ışınlarından korunmaları gerekir. Bol su içmeleri ve hafif, açık renkli giysiler tercih etmeleri önerilir. Yağmur ihtimaline karşı dışarıda bir şemsiye bulundurmak faydalı olur.

Sıcak ve nemli hava, özellikle yaşlılar ve kronik rahatsızlıkları olanlar için risk oluşturabilir. Bu bireylerin aşırı sıcak saatlerde dışarı çıkmamaları daha sağlıklı olacaktır. Hava koşullarına uygun giyinmek ve aşırı fiziksel aktiviteden kaçınmak önemlidir. Hava durumunu düzenli olarak takip etmek, planları güncellemeye yardımcı olur. Olumsuz hava koşullarından etkilenmemek için dikkatli olmak gerekir.