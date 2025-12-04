Mersin 04 Aralık Perşembe hava durumu! Mersin'de hava durumu nasıl olacak?

Mersin'de 4 Aralık 2025 Perşembe günü hava koşulları kapalı ve bulutlu olacak. En düşük sıcaklık 5.1°C, en yüksek sıcaklık 18.2°C olarak tahmin ediliyor. Nem oranı %40 civarıdır. Rüzgar hızı 11.6 km/saat olarak ölçülüyor. Gün doğumu saati 07:39, gün batımı saati ise 17:26'dır.

5 Aralık Cuma günü Mersin genelinde kısa süreli sağanak yağış bekleniyor. Sıcaklık 12.9°C ile 18.3°C arasında değişecek. 6 Aralık Cumartesi günü hafif yağmurlu hava etkili olacak. Bu günde sıcaklık 10.5°C ile 17.1°C arasında seyredecek. Nem oranının artması bekleniyor. Rüzgar hızı ise 6.9 km/saat civarında olacak.

Yağışlı günlerde dışarı çıkarken uygun kıyafetler giymek önemli. Şemsiye bulundurmak da faydalı olacaktır. Nem oranı arttıkça, solunum yolu rahatsızlıkları olanlar tedavi planlarını gözden geçirmelidir. Rüzgar hızı arttığında açık alanlarda dikkatli olunmalıdır. Hafif yapılı eşyaların sabitlenmesi önemlidir. Hava koşullarına bağlı trafik koşullarının değişebileceği unutulmamalıdır. Seyahat planlarını buna göre yapmak akıllıca olacaktır.