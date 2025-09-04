HABER

Mersin 04 Eylül Perşembe Hava Durumu! Mersin'de hava durumu nasıl olacak?

Mersin'de 4 Eylül 2025 Perşembe günü hava durumu, genellikle güneşli ve sıcak olacak.

Gündüz sıcaklığı 32°C civarında, gece ise 25°C civarında bekleniyor. Nem oranı %61 olacak. Rüzgar güneyden saatte 9 km hızla esecek. Gün doğumu saati 06:30, gün batımı ise 19:45 olarak hesaplandı.

5 Eylül Cuma günü hava sıcaklığının 32°C, 6 Eylül Cumartesi günü 31°C ve 7 Eylül Pazar günü de 31°C civarında olması bekleniyor. Bu günlerde hava genellikle güneşli kalacak.

Sıcak ve güneşli hava koşullarında, özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin korunması önemlidir. Şapka, güneş gözlüğü ve koruyucu kıyafetler kullanmak faydalı olacaktır. Bol su içerek vücudun susuz kalmasını önlemek gerekir. Güneşin en etkili olduğu saatler, 10:00 ile 16:00 arasındadır. Bu saatlerde gölge alanlarda kalmak en iyisidir. Sıcak havalarda, yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların daha dikkatli olması önemlidir.

Hafta sonu için hava tahminleri, sıcak ve güneşli koşulların süreceğini gösteriyor. Açık hava etkinlikleri planlayanların hava koşullarını göz önünde bulundurarak önlemler alması gerekiyor. Günlük aktiviteleri planlarken, hava durumunu takip etmek ve gerekli hazırlıkları yapmak sağlığı korumaya yardımcı olur.

