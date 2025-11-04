Mersin 04 Kasım Salı Hava Durumu! Mersin'de hava durumu nasıl olacak?

Mersin'de 4 Kasım 2025 Salı günü hava durumu sabah saatlerinde hafif yağışlı ve bulutludur. Öğleden sonra bulutların dağılmasıyla güneşli bir hava beklenmektedir. Sıcaklıkların en düşük 15°C, en yüksek ise 27°C civarında olması tahmin edilmektedir. Nem oranı %27 olarak ölçülmektedir. Rüzgar hızı 7.1 km/saat seviyesindedir.

5 Kasım Çarşamba günü hava sıcaklıklarının 18°C ile 29°C arasında değişmesi beklenmektedir. 6 Kasım Perşembe günü ise sıcaklık 18°C ile 27°C arasında olacaktır. Bu dönemde hava genellikle bulutlu ve güneşli olacak. Ayrıca, yağış beklenmemektedir.

Bu hava koşullarında sabah ve akşam saatlerinde serin havaya karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Gündüz saatlerinde hafif kıyafetler tercih edilebilir. Nem oranının düşük olması nedeniyle cilt kuruluğuna karşı nemlendirici kullanılması faydalı olur. Rüzgarın hafif olması, açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam sunmaktadır.