HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Mersin 04 Kasım Salı Hava Durumu! Mersin'de hava durumu nasıl olacak?

Mersin'de 4 Kasım 2025 tarihinde hava durumu, sabah saatlerinde hafif yağışlı ve bulutlu olacaktır. Öğleden sonra güneş açacak, sıcaklık 15°C ile 27°C arasında değişecektir. 5 Kasım'da sıcaklıklar 18°C ile 29°C, 6 Kasım'da ise 18°C ile 27°C seviyelerine yükselecek. Nem oranının %27 olarak ölçüldüğü bu dönem, cilt kuruluğuna karşı önlem almayı gerektirmektedir. Hafif rüzgar, dış mekan etkinlikleri için uygun bir ortam sunar.

Mersin 04 Kasım Salı Hava Durumu! Mersin'de hava durumu nasıl olacak?

Mersin'de 4 Kasım 2025 Salı günü hava durumu sabah saatlerinde hafif yağışlı ve bulutludur. Öğleden sonra bulutların dağılmasıyla güneşli bir hava beklenmektedir. Sıcaklıkların en düşük 15°C, en yüksek ise 27°C civarında olması tahmin edilmektedir. Nem oranı %27 olarak ölçülmektedir. Rüzgar hızı 7.1 km/saat seviyesindedir.

5 Kasım Çarşamba günü hava sıcaklıklarının 18°C ile 29°C arasında değişmesi beklenmektedir. 6 Kasım Perşembe günü ise sıcaklık 18°C ile 27°C arasında olacaktır. Bu dönemde hava genellikle bulutlu ve güneşli olacak. Ayrıca, yağış beklenmemektedir.

Bu hava koşullarında sabah ve akşam saatlerinde serin havaya karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Gündüz saatlerinde hafif kıyafetler tercih edilebilir. Nem oranının düşük olması nedeniyle cilt kuruluğuna karşı nemlendirici kullanılması faydalı olur. Rüzgarın hafif olması, açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam sunmaktadır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Çarpıntı, nefes darlığı ve yorgunluk varsa dikkat! Kalp deliği artık kapalı yöntemle tedavi edilebiliyorÇarpıntı, nefes darlığı ve yorgunluk varsa dikkat! Kalp deliği artık kapalı yöntemle tedavi edilebiliyor
İstanbul'da göz gözü görmüyor! Sis etkili oldu trafik kilitİstanbul'da göz gözü görmüyor! Sis etkili oldu trafik kilit

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Mersin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Balıkesir'de depremler devam ediyor! AFAD duyurdu: Büyüklüğü 4.3

Balıkesir'de depremler devam ediyor! AFAD duyurdu: Büyüklüğü 4.3

Türkiye itiraz etmişti! AİHM'den Selahattin Demirtaş kararı

Türkiye itiraz etmişti! AİHM'den Selahattin Demirtaş kararı

Fernando Muslera'dan futbol dünyasını karıştıracak açıklama! "Bu spor o kadar da temiz değil..."

Fernando Muslera'dan futbol dünyasını karıştıracak açıklama! "Bu spor o kadar da temiz değil..."

Güllü'nün ölümüyle ilgili yeni gelişme! O rapor ortaya çıktı

Güllü'nün ölümüyle ilgili yeni gelişme! O rapor ortaya çıktı

Balıkesir'deki deprem sonrası dikkat çeken uyarı! "Sındırgı acilen taşınmalı"

Balıkesir'deki deprem sonrası dikkat çeken uyarı! "Sındırgı acilen taşınmalı"

Altın alacakları uyardı! İslam Memiş gramda 8 bin TL'yi işaret etti 'Ama önce...'

Altın alacakları uyardı! İslam Memiş gramda 8 bin TL'yi işaret etti 'Ama önce...'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.