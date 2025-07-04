Mersin 04 Temmuz Cuma Hava Durumu! Mersin'de hava durumu nasıl olacak?

Mersin'de 4 Temmuz 2025 Cuma günü hava durumu, bol güneş ışığı ve yüksek sıcaklıklarla öne çıkacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 32°C civarında olacak. Bu sıcaklıklar, öğle ve öğleden sonra saatlerinde bunaltıcı bir hava koşulu oluşturabilir. Nem oranı %49 civarındadır. Bu, hava koşullarını daha da etkileyebilir.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. 5 Temmuz Cumartesi günü, hava sıcaklığı yine 32°C civarında olacak. Gün boyunca bol güneş ışığı altında geçeceği tahmin ediliyor. 6 Temmuz Pazar günü, sıcaklığın 33°C'ye yükselmesi bekleniyor. 7 Temmuz Pazartesi günü, hava sıcaklığı tekrar 32°C civarında olacak ve güneş ışığı altında geçecek.

Bu sıcak hava koşullarında, özellikle öğle ve öğleden sonra dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olması önemlidir. Gün ortasında güneş ışınları dik açıyla gelir. Bu durum, cilt üzerinde zararlı etkiler yaratabilir. Güneşe çıkarken koruyucu giysiler giymek, şapka takmak ve güneş kremi kullanmak faydalıdır. Ayrıca, bol su tüketimi ve hafif, açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Bu, vücut ısısının dengelenmesine yardımcı olur. Sıcak havalarda, yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların daha dikkatli olması gerektiği unutulmamalıdır.

Sıcak hava koşullarının devam edeceği bu günlerde, planlarınızı yaparken hava durumunu göz önünde bulundurmalısınız. Gerekli önlemleri almak, sağlığınız ve konforunuz açısından önemlidir.