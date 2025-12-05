Mersin 05 Aralık Cuma Hava Durumu! Mersin'de hava durumu nasıl olacak?

Mersin'de 5 Aralık 2025 Cuma günü, hava hafif yağmurlu ve parçalı bulutlu olacak. Sıcaklık 12.8°C ile 16.1°C arasında değişecek. Nem oranı %49, rüzgar hızı ise 12.5 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu 07:39'da, gün batımı ise 17:24'te gerçekleşecek.

6 Aralık Cumartesi günü hava koşullarında belirgin değişiklikler görülecek. Hava kapalı ve bulutlu olacak. En düşük sıcaklık 10.6°C, en yüksek sıcaklık 14.7°C olarak öngörülüyor. Nem oranı %80, rüzgar hızı 6.9 km/saat olacak. Gün doğumu 07:40'da, gün batımı ise 17:24'te hesaplandı.

7 Aralık Pazar günü hafif yağmurlu hava bekleniyor. En düşük sıcaklık 11°C, en yüksek sıcaklık ise 17°C olacak. Nem oranı %72, rüzgar hızı 15.4 km/saat olarak ölçülüyor. Gün doğumu saati 07:44, gün batımı ise 17:34'te gerçekleşecek.

Önümüzdeki günlerde Mersin'de hava daha serin ve yağmurlu olacak. Hafta sonu planlarınızı yaparken hava durumunu göz önünde bulundurmalısınız. Sıcaklıkların düşmesi ile yağışların artması bekleniyor. Dışarı çıkarken uygun kıyafetler giymek önem taşıyor. Yağmurluk veya şemsiye bulundurmak da faydalı olacaktır. Yağışlar yol koşullarını olumsuz etkileyebilir. Bu nedenle, araç kullanırken dikkatli olmalısınız. Trafik kurallarına uymak önemlidir.

Sonuç olarak, 5 Aralık 2025 Cuma günü Mersin'de hafif yağmurlu bir hava bekleniyor. Hafta sonu hava daha serin ve yağmurlu olacak. Planlarınızı yaparken bu durumu dikkate almanızda fayda var.