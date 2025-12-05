HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Mersin 05 Aralık Cuma Hava Durumu! Mersin'de hava durumu nasıl olacak?

Mersin'de 5 Aralık 2025 Cuma günü hava hafif yağmurlu ve parçalı bulutlu geçecek. Sıcaklık 12.8°C ile 16.1°C arasında değişecek. 6 Aralık Cumartesi günü kapalı ve bulutlu bir hava bekleniyor, sıcaklık 10.6°C ile 14.7°C seviyelerinde olacak. 7 Aralık Pazar günüyse hafif yağmur düşecek. Hava koşullarındaki değişiklikler, dışarıda uygun kıyafetlerle dikkatli olmayı gerektiriyor. Yağışlar ve serinlik, trafik güvenliğini de etkileyecek.

Mersin 05 Aralık Cuma Hava Durumu! Mersin'de hava durumu nasıl olacak?
Hazar Gönüllü

Mersin'de 5 Aralık 2025 Cuma günü, hava hafif yağmurlu ve parçalı bulutlu olacak. Sıcaklık 12.8°C ile 16.1°C arasında değişecek. Nem oranı %49, rüzgar hızı ise 12.5 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu 07:39'da, gün batımı ise 17:24'te gerçekleşecek.

6 Aralık Cumartesi günü hava koşullarında belirgin değişiklikler görülecek. Hava kapalı ve bulutlu olacak. En düşük sıcaklık 10.6°C, en yüksek sıcaklık 14.7°C olarak öngörülüyor. Nem oranı %80, rüzgar hızı 6.9 km/saat olacak. Gün doğumu 07:40'da, gün batımı ise 17:24'te hesaplandı.

7 Aralık Pazar günü hafif yağmurlu hava bekleniyor. En düşük sıcaklık 11°C, en yüksek sıcaklık ise 17°C olacak. Nem oranı %72, rüzgar hızı 15.4 km/saat olarak ölçülüyor. Gün doğumu saati 07:44, gün batımı ise 17:34'te gerçekleşecek.

Önümüzdeki günlerde Mersin'de hava daha serin ve yağmurlu olacak. Hafta sonu planlarınızı yaparken hava durumunu göz önünde bulundurmalısınız. Sıcaklıkların düşmesi ile yağışların artması bekleniyor. Dışarı çıkarken uygun kıyafetler giymek önem taşıyor. Yağmurluk veya şemsiye bulundurmak da faydalı olacaktır. Yağışlar yol koşullarını olumsuz etkileyebilir. Bu nedenle, araç kullanırken dikkatli olmalısınız. Trafik kurallarına uymak önemlidir.

Sonuç olarak, 5 Aralık 2025 Cuma günü Mersin'de hafif yağmurlu bir hava bekleniyor. Hafta sonu hava daha serin ve yağmurlu olacak. Planlarınızı yaparken bu durumu dikkate almanızda fayda var.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Hatay'dan denize açılan balıkçıdan günlerdir haber alınamıyorHatay'dan denize açılan balıkçıdan günlerdir haber alınamıyor
Yayladağı’nda baykuş kurtarma operasyonuYayladağı’nda baykuş kurtarma operasyonu

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Mersin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump arabuluculuk yaptı, yıllardır savaşan iki ülke barışa imza attı

Trump arabuluculuk yaptı, yıllardır savaşan iki ülke barışa imza attı

Adliye soygununda yakalanan zanlıyı o çetenin avukatı savunacak!

Adliye soygununda yakalanan zanlıyı o çetenin avukatı savunacak!

Caner Erkin'e yine tarihe geçecek ceza! Men edilmekten maç oynayamaz hale geldi

Caner Erkin'e yine tarihe geçecek ceza! Men edilmekten maç oynayamaz hale geldi

Eurovision'da İsrail boykotu! O ülkeler yarışmadan çekildi

Eurovision'da İsrail boykotu! O ülkeler yarışmadan çekildi

Vergi teklifi Meclis'ten geçti: İşte madde madde yeni düzenleme

Vergi teklifi Meclis'ten geçti: İşte madde madde yeni düzenleme

Hızlı tren geliyor: Bir şehir için 'ilk' olacak! Bakan duyurdu

Hızlı tren geliyor: Bir şehir için 'ilk' olacak! Bakan duyurdu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.