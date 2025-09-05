HABER

Mersin 05 Eylül Cuma Hava Durumu! Mersin'de hava durumu nasıl olacak?

Mersin'de 5 Eylül 2025 Cuma günü hava durumu sıcak ve güneşli olacak.

Hazar Gönüllü

Mersin'de 5 Eylül 2025 Cuma günü hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 31°C civarına ulaşacak. Gece sıcaklıkları ise 22°C seviyelerinde seyredecek. Nem oranı %65 civarında olacak. Rüzgar kuzeydoğudan saatte 9 km hızla esmesi bekleniyor.

Haftanın ilerleyen günlerinde, 6 Eylül Cumartesi günü hava sıcaklığı 31°C, 7 Eylül Pazar günü ise 30°C civarında olacak. Bu günlerde hava genellikle güneşli kalacak. Nem oranı %50 ile %60 arasında değişecek.

Sıcak ve nemli hava koşullarında, açık hava etkinlikleri planlayanların dikkatli olması önemlidir. Gün ortasında aşırı sıcaklardan kaçınılmalıdır. Bol su tüketmek faydalıdır. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneşe doğrudan maruz kalmaktan kaçınılmalı. Güneş koruyucu ürünler kullanmak cilt sağlığını korumaya yardımcı olur. Sıcak havalarda, yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların daha dikkatli olması gerektiği unutulmamalıdır.

