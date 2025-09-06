HABER

Mersin 06 Eylül Cumartesi Hava Durumu! Mersin'de hava durumu nasıl olacak?

Mersin'de 6 Eylül 2025 Cumartesi günü sıcak ve güneşli bir hava durumu beklenmektedir.

Doğukan Akbayır

Mersin'de 6 Eylül 2025 Cumartesi günü sıcak ve güneşli bir hava durumu beklenmektedir. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 31°C civarına ulaşması öngörülüyor. Gece sıcaklıkları ise 23°C seviyelerinde seyredecektir. Nem oranının %50 ile %60 arasında olması tahmin edilmektedir. Rüzgar kuzeydoğudan, saatte 9 km hızla esecektir.

Haftanın ilerleyen günlerinde, 7 Eylül Pazar günü hava sıcaklığının 30°C civarında olacağı düşünülmektedir. Hava koşullarının genellikle güneşli kalması beklenmektedir. Nem oranı yine %50 ile %60 arasında değişecektir. Rüzgar kuzeydoğudan, saatte 9 km hızla eser.

8 Eylül Pazartesi günü, hava sıcaklığının 30°C civarında olması bekleniyor. Hava koşullarının açık ve güneşli olması öngörülmektedir. Nem oranı %56 düzeylerinde olacaktır. Rüzgarın saatte 17.8 km hızla eserken, 9 Eylül Salı günü hava sıcaklığının 29.5°C civarında olması ve az bulutlu bir hava beklenmektedir. Nem oranı %58 düzeylerinde tahmin edilmektedir. Rüzgarın saatte 26 km hızla esmesi beklenmektedir.

10 Eylül Çarşamba günü ise hava sıcaklığının 29.7°C civarında olması bekleniyor. Hava koşullarının hafif çiseleyen yağmurlu olacağı tahmin ediliyor. Nem oranı %65 seviyelerinde ölçülecektir.

Bu dönemde sıcak ve nemli hava koşulları nedeniyle açık hava etkinlikleri planlayanların dikkatli olması önemlidir. Gün ortasında aşırı sıcaktan kaçınılmalı, bol su tüketilmelidir. Hafif, açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneşe doğrudan maruz kalmaktan kaçınılmalı ve güneş koruyucu ürünler kullanılmalıdır. Sıcak havalarda hassas grupların, yaşlılar ve çocuklar gibi, daha dikkatli olması gerektiği unutulmamalıdır.

36 kata varan artışlar sonrası Erdoğan talimat verdi, harekete geçildi

ÖTV oranı yüzde 0'dı, Erdoğan o kararı imzaladı

Babası gibi şehit oldu

Verileriniz sisteme tek tek işlenecek! Eczaneden doktor ekranına...

200 metrelik uçurumda birlikte can verdiler!

Sahte ilan, kumar ve yatırım dolandırıcılığı operasyonu!

