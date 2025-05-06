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Mersin 06 Mayıs Salı hava durumu! Mersin'de hava durumu nasıl olacak?

Mersin 06 Mayıs Salı hava durumu tahminleri belli oldu. Mersin'de hava durumu sabah saatlerinde güneşli olacak.

Mersin 06 Mayıs Salı hava durumu! Mersin'de hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Mersin'de 6 Mayıs 2025 Salı günü hava durumu, sabah saatlerinde güneşli bir başlangıçla başlar. Gün boyunca bir veya iki kısa süreli sağanak yağış beklenmektedir. En yüksek sıcaklık 23°C, en düşük sıcaklık ise 14°C civarında olacaktır. Bu sıcaklıklar, Mayıs ayının ortalama değerlerine yakındır. Mersin'in tipik Akdeniz iklimine uygun bir gün yaşanacaktır.

7 Mayıs Çarşamba günü kısmen güneşli bir hava beklenmektedir. En yüksek sıcaklık 24°C, en düşük sıcaklık ise 14°C civarındadır. 8 Mayıs Perşembe günü bulutlu ve güneşli bir hava hakim olacaktır. En yüksek sıcaklık 25°C, en düşük sıcaklık 16°C olarak tahmin edilmektedir. 9 Mayıs Cuma günü güneşli ve parçalı bulutlu bir hava beklenir. En yüksek sıcaklık 28°C, en düşük sıcaklık ise 17°C civarında olacaktır. Bu dönemde, Mersin'de hava sıcaklıklarının artması ve daha sıcak günlerin yaşanması öngörülmektedir.

Mayıs ayı, Mersin'de ortalama 18°C ile 22°C arasında değişen sıcaklıklar ve 24 mm civarında yağış miktarı ile tipik Akdeniz iklim özellikleri gösterir. Bu dönemde, nem oranı %72 civarındadır. Yağmurlu gün sayısı ortalama 3'tür. Gün ışığı süresi yaklaşık 11 saat olup, açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam sunar.

Bu dönemde hava koşullarına uygun hafif ve rahat kıyafetler tercih edilebilir. Gün içinde sıcaklıkların artmasıyla birlikte, güneş ışınlarından korunmak için şapka ve güneş kremi kullanılması önerilir. Ani sağanak yağışlara karşı hazırlıklı olmak için yanınızda bir şemsiye bulundurmanız faydalı olacaktır. Sıcaklıkların artmasıyla birlikte, öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirirken bol su içmeye özen göstermeniz önemlidir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Mersin
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