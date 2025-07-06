Mersin 06 Temmuz 2025 Pazar Hava Durumu! Mersin'de hava durumu nasıl olacak?

Mersin'de 6 Temmuz 2025 Pazar günü hava durumu açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklığının 30°C civarında, akşam saatlerinde ise 24°C olması bekleniyor. Rüzgar güney yönünden saatte 20 kilometre hızla esecek. Nem oranı %43 civarında olacak.

Önümüzdeki günlerde de benzer hava koşullarının devam etmesi öngörülüyor. 7 Temmuz Pazartesi günü gündüz sıcaklığının 30°C, gece sıcaklığının ise 24°C olması tahmin ediliyor. 8 Temmuz Salı günü de hava açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklığı 30°C, gece sıcaklığı ise 24°C civarında seyredecek.

Bu sıcak ve güneşli hava koşullarında, öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirenlerin güneş ışınlarından korunması önemlidir. Şapka, güneş gözlüğü ve koruyucu kıyafetler kullanmak faydalıdır. Güneş kremi sürmek de cilt koruması açısından etkili olacaktır. Bol su tüketimi ve hafif, terletmeyen kıyafetler tercih edilmesi, sıcak havalarda vücut sağlığını korumaya yardımcı olur. Ayrıca, rüzgarın güney yönünden esmesi nedeniyle deniz kenarında vakit geçireceklerin gerekli önlemleri almaları önemlidir.