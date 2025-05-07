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Mersin 07 Mayıs Çarşamba hava durumu! Mersin'de hava durumu nasıl olacak?

Mersin 07 Mayıs Çarşamba hava durumu tahminleri açıklandı. Mersin'de hava durumu kısmen güneşli olacak.

Mersin 07 Mayıs Çarşamba hava durumu! Mersin'de hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Mersin'de 7 Mayıs 2025 Çarşamba günü hava durumu kısmen güneşli olacak. Sıcaklık 25°C civarında seyredecek. Önümüzdeki günlerde hava sıcaklıklarının artması bekleniyor. 8 Mayıs Perşembe günü 27°C, 9 Mayıs Cuma günü 29°C, 10 Mayıs Cumartesi günü ise 30°C'ye ulaşması öngörülüyor.

Bu dönemde hava koşullarının değişkenlik gösterebileceği unutulmamalıdır. Özellikle 9 Mayıs Cuma günü sağanak yağış ihtimali bulunmaktadır.

Sıcaklıkların artmasıyla birlikte, güneş ışınları daha yoğun olacaktır. Bu günlerde güneşe maruz kalmaktan kaçınmak önemlidir. Uygun koruyucu önlemler almak da gereklidir. Ayrıca, ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak faydalıdır. Hava durumunu düzenli olarak takip etmek, olası olumsuz etkilerden korunmak açısından önemlidir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Mersin
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