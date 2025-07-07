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Mersin 07 Temmuz 2025 Pazartesi hava durumu! Mersin'de hava durumu nasıl olacak?

Mersin 07 Temmuz 2025 Pazartesi hava durumu! Mersin'de hava durumu açık ve güneşli olacak. Detaylı hava durumu haberimizde...

Mersin 07 Temmuz 2025 Pazartesi hava durumu! Mersin'de hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Mersin'de 7 Temmuz Pazartesi günü hava açık ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 32°C civarında, gece ise 24°C civarında bekleniyor. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi öngörülüyor. 8 Temmuz Salı günü hava sıcaklığının 31°C, 9 Temmuz Çarşamba günü 30°C, 10 Temmuz Perşembe günü ise yine 30°C civarında olması tahmin ediliyor.

Bu sıcak hava koşullarında, öğle saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olması önemlidir. Güneş ışınları dik açıyla geldiği için doğrudan maruz kalmaktan kaçınılmalıdır. Koruyucu giysilerin giyilmesi faydalı olacaktır. Ayrıca, bol su tüketimi yapılmalı ve hafif, açık renkli kıyafetler tercih edilmelidir. Bu, vücut ısısının dengelenmesine yardımcı olur. Özellikle yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların daha dikkatli olması gerektiği unutulmamalıdır.

Sıcaklıkların yüksek olduğu günlerde, açık hava etkinlikleri sabah erken saatlere veya akşam serinliğine bırakılmalıdır. Bu, güneşin etkisini azaltacaktır. Klima veya vantilatör gibi serinletici cihazlar, iç mekanlarda daha rahat bir ortam sağlar. Sıcak havaların sağlık üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirmek için bu önlemleri almak önemlidir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Mersin
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