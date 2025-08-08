Mersin 08 Ağustos Cuma Hava Durumu! Mersin'de hava durumu nasıl olacak?

Mersin'de 8 Ağustos 2025 Cuma günü hava durumu genellikle açık ve sıcak olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 32°C civarında, gece ise 26°C civarında olması bekleniyor. Rüzgar güney yönünden saatte 20 km hızla esecek. Nem oranı ise %64 civarında olacak.

9 Ağustos Cumartesi günü hava sıcaklığının 33°C, 10 Ağustos Pazar günü ise 32°C civarında olması öngörülüyor. Bu tarihlerde hava genellikle açık ve sıcak kalacak.

Sıcak hava koşullarında, özellikle öğle ve öğleden sonra dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olması önemlidir. Gölgelik alanlarda vakit geçirmek, bol su içmek ve hafif, açık renkli giysiler tercih etmek, aşırı ısınmanın önüne geçebilir. Güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde cilt koruyucu ürünler kullanmak ve şapka takmak faydalı olacaktır.

Sıcak hava, özellikle yaşlılar ve çocuklar için risk oluşturur. Bu grupların daha serin ortamlarda bulunmaları önerilir.

Sıcaklıkların yüksek olduğu bu günlerde hava kirliliği seviyelerinin artabileceğini unutmamak gerekir. Astım veya solunum yolu rahatsızlıkları olanların, hava kalitesinin düşük olduğu saatlerde dışarı çıkmamaları veya koruyucu maskeler kullanmaları tavsiye edilir. Aşırı sıcakların orman yangınlarına neden olabileceği göz önünde bulundurulmalıdır. Ormanlık alanlarda ateş yakmaktan ve sigara izmariti atmaktan kaçınılmalıdır.

Sıcak hava koşulları elektrik tüketimini artırabilir. Bu durum enerji kesintilerine yol açabilir. Enerji tasarrufu sağlamak amacıyla gereksiz elektrikli cihazları kapalı tutmak ve klima kullanımını minimumda tutmak faydalı olacaktır.