Mersin 08 Eylül Pazartesi hava durumu! Mersin'de hava durumu nasıl olacak?

Mersin'de 8 Eylül Pazartesi günü hava durumu, bölgenin bazı kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağışlarla birlikte güneşli olarak bekleniyor. Sıcaklık 20°C ile 29°C arasında değişecek. Nem oranı ise %60 ile %85 arasında olacak. Rüzgar güney yönünden hafif ve orta kuvvette esecek.

Salı günü, 9 Eylül'de, yer yer gök gürültülü sağanak yağışların devam etmesi öngörülüyor. Sıcaklıklar 22°C ile 29°C arasında olacak. Nem oranı %55 ile %77 arasında değişecek. Rüzgar kuzey yönünden saatte ortalama 12 km hızla esecek.

Çarşamba günü, 10 Eylül'de, hava güneşli olacak. Sıcaklık 22°C ile 30°C arasında bekleniyor. Nem oranı %57 ile %60 arasında seyredecek. Rüzgar güney yönünden saatte 9 ile 10 km hızla esecek.

Önümüzdeki günlerde, özellikle yağışlı günlerde, su baskınları ve sel riski bulunuyor. Açık hava etkinlikleri planlayanların, ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmaları önerilir. Sıcaklıkların artacağı günlerde, güneş ışınlarının dik geldiği saatlerde dışarıda bulunmaktan kaçınılmalıdır. Uygun koruyucu önlemler almak sağlık açısından faydalıdır.