HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Mersin 08 Eylül Pazartesi hava durumu! Mersin'de hava durumu nasıl olacak?

Mersin'de 08 Eylül Pazartesi hava durumu genellikle az yağmurlu olacak. İşte detaylar...

Mersin 08 Eylül Pazartesi hava durumu! Mersin'de hava durumu nasıl olacak?

Mersin'de 8 Eylül Pazartesi günü hava durumu, bölgenin bazı kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağışlarla birlikte güneşli olarak bekleniyor. Sıcaklık 20°C ile 29°C arasında değişecek. Nem oranı ise %60 ile %85 arasında olacak. Rüzgar güney yönünden hafif ve orta kuvvette esecek.

Salı günü, 9 Eylül'de, yer yer gök gürültülü sağanak yağışların devam etmesi öngörülüyor. Sıcaklıklar 22°C ile 29°C arasında olacak. Nem oranı %55 ile %77 arasında değişecek. Rüzgar kuzey yönünden saatte ortalama 12 km hızla esecek.

Çarşamba günü, 10 Eylül'de, hava güneşli olacak. Sıcaklık 22°C ile 30°C arasında bekleniyor. Nem oranı %57 ile %60 arasında seyredecek. Rüzgar güney yönünden saatte 9 ile 10 km hızla esecek.

Önümüzdeki günlerde, özellikle yağışlı günlerde, su baskınları ve sel riski bulunuyor. Açık hava etkinlikleri planlayanların, ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmaları önerilir. Sıcaklıkların artacağı günlerde, güneş ışınlarının dik geldiği saatlerde dışarıda bulunmaktan kaçınılmalıdır. Uygun koruyucu önlemler almak sağlık açısından faydalıdır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Antalya'da korkutan yangın! Yoğun müdahaleyle kontrol altına alındıAntalya'da korkutan yangın! Yoğun müdahaleyle kontrol altına alındı
İstanbul'da okullar açılıyor: İETT'den öğrencilere büyük müjde!İstanbul'da okullar açılıyor: İETT'den öğrencilere büyük müjde!

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Mersin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Lamine Yamal'a Pasaport şoku! Emniyet devrede...

Lamine Yamal'a Pasaport şoku! Emniyet devrede...

İspanyol gazetesi Marca'dan tarihi ayıp! Bayrak skandalında geri adım atmadılar

İspanyol gazetesi Marca'dan tarihi ayıp! Bayrak skandalında geri adım atmadılar

İstanbul gerilimi! İl binası önünde polis ve CHP'liler karşı karşıya

İstanbul gerilimi! İl binası önünde polis ve CHP'liler karşı karşıya

Emniyet Müdürü İlker Arslan'la beraber tutuklanmıştı! İş insanı Fazlı Ateş'in siyasilerle fotoğraf albümü çıktı

Emniyet Müdürü İlker Arslan'la beraber tutuklanmıştı! İş insanı Fazlı Ateş'in siyasilerle fotoğraf albümü çıktı

Alaşehir'de 'hayvan barınağı' skandalı: Öldürüp, çöp arabasına attılar

Alaşehir'de 'hayvan barınağı' skandalı: Öldürüp, çöp arabasına attılar

'Emekli' anketinden CHP çıktı! AK Parti kritik sınırı geçemedi

'Emekli' anketinden CHP çıktı! AK Parti kritik sınırı geçemedi

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.