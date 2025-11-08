HABER

Mersin 08 Kasım Cumartesi Hava Durumu! Mersin'de hava durumu nasıl olacak?

Mersin'de 8-10 Kasım 2025 tarihlerinde hava durumu açık ve güneşli olacak. Sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde 27-28°C civarında seyredecek. Nem oranı %50 olarak tahmin ediliyor. Hafif kuzeydoğudan esecek rüzgar, iç kesimlerde sabah saatlerinde sis oluşturarak dikkat gerektirebilir. Deniz suyu sıcaklıkları ise 22-23°C arasında kalacak. Açık hava etkinlikleri için bu dönem değerlendirilmesi gereken uygun bir fırsat sunuyor.

Cansu Akalp

Mersin'de 8 Kasım 2025 Cumartesi günü hava durumu açık ve güneşli olacak. Sıcaklık mevsim normallerinin biraz üzerinde seyredecek. Nem oranı %50 civarında olacak. Rüzgar hafif kuzeydoğudan esecek. Toroslar ve iç kesimlerde sabah saatlerinde sis bekleniyor. Deniz suyu sıcaklıkları 22-23°C arasında ölçülecek. Açık denizlerde hafif dalga görülecek.

9 Kasım Pazar günü hava koşullarının benzer şekilde açık ve güneşli olması bekleniyor. Sıcaklık 27°C civarında olacak. Nem oranı yine %50 civarında tahmin ediliyor. Rüzgar hafif kuzeydoğudan esecek. Toroslar ve iç kesimlerde sabah saatlerinde sis olası. Deniz suyu sıcaklıkları 22-23°C civarında kalacak. Açık denizlerde hafif dalga görülecek.

10 Kasım Pazartesi günü hava koşulları parçalı bulutlu olacak. Sıcaklık 28°C civarında tahmin ediliyor. Nem oranı %50 olarak öngörülüyor. Rüzgar yine hafif kuzeydoğudan esecek. Toroslar ve iç kesimlerde sabah saatlerinde sis bekleniyor. Deniz suyu sıcaklıkları 22-23°C arasında kalacak. Açık denizlerde hafif dalga meydana gelecek.

Bu dönemde hava koşulları genel olarak açık ve güneşli olması bekleniyor. Sabah saatlerinde Toroslar ve iç kesimlerde sis oluşabilir. Bu nedenle trafikte dikkatli olunması önem taşıyor. Deniz suyu sıcaklıkları 22-23°C olacak. Denize girmeyi planlayanlar, su sıcaklığını dikkate almalı. Rüzgar hafif kuzeydoğudan esince açık alanlarda etkisi minimum olacak. Açık hava etkinlikleri için uygun bir zaman dilimidir.

