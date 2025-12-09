HABER

Mersin 09 Aralık Salı Hava Durumu! Mersin'de hava durumu nasıl olacak?

Mersin'de 9 Aralık 2025 Salı günü yağmurlu bir hava bekleniyor. En yüksek sıcaklık 16°C, en düşük sıcaklık ise 10°C civarında seyredecek. Nem oranı %74 olarak tahmin edilirken, rüzgar hızı saatte 12 km olacak. 10 Aralık Çarşamba günü kısmen güneşli hava, ardından 11 Aralık'ta sağanak yağışlar görülecek. Hava koşullarına uygun kıyafetler giymek, seyahat planlarınıza dikkat etmek faydalı olacaktır.

Taner Şahin

Mersin'de 9 Aralık 2025 Salı günü hava koşulları yağmurlu olacak. Çiseleyen yağmurlar gün boyunca devam edecek. En yüksek sıcaklık 16°C, en düşük sıcaklık ise 10°C civarında seyredecek. Nem oranı %74 olarak tahmin ediliyor. Rüzgar hızı saatte 12 km bekleniyor. Gün doğumu saati 07:42, gün batımı saati ise 17:25 olacak.

10 Aralık Çarşamba günü kısmen güneşli bir hava var. Sıcaklıklar 18°C ile 10°C arasında değişecek. 11 Aralık Perşembe günü yer yer sağanak yağışlar görülecek. Sıcaklıklar 14°C ile 8°C arasında olacak. 12 Aralık Cuma günü ise çoğunlukla güneşli bir hava bekleniyor. Bu günde sıcaklıklar 18°C ile 8°C arasında seyredecek.

Yağmurlu günlerde su geçirmez kıyafetler giymek önemlidir. Uygun ayakkabılar da ıslanmaktan korunmak için gereklidir. Yoğun yağışların trafik koşullarını olumsuz etkileyebileceğini unutmamalıyız. Seyahat planlarınızı buna göre düzenlemek faydalı olacaktır. Soğuk havalarda kat kat giyinmek sağlığı koruyabilir. Sıcak içecekler tüketmek de vücut ısısını dengeler. Günlük hava raporlarını takip etmek, planlarınıza yön verebilir. Böylece olumsuz hava koşullarından en az şekilde etkilenirsiniz.

