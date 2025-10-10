HABER

Mersin 10 Ekim Cuma Hava Durumu! Mersin'de hava durumu nasıl olacak?

Mersin'de 10 Ekim 2025 Cuma günü hava sıcaklıkları 16°C ile 28°C arasında kalacak. Bol güneş ışığı ve düşük nem oranlarıyla hafif rüzgar bekleniyor. Hafta sonu hava koşulları, açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam sunacak. 11 ve 12 Ekim tarihlerinde sıcaklıklar 15°C ile 28°C arasında değişecek. Güneşten korunmak için uygun kıyafetler ve güneş koruyucu ürün kullanmak önem taşıyor.

Cansu Akalp

Mersin'de 10 Ekim 2025 Cuma günü, hava sıcaklıkları 16°C ile 28°C arasında olacak. Gün boyunca bol güneş ışığı bekleniyor. Düşük nem oranlarıyla birlikte hafif rüzgar esmesi öngörülüyor. Bu koşullar, dışarıda vakit geçirmek isteyenler için ideal bir gün sunuyor.

Hafta sonu 11 Ekim Cumartesi ve 12 Ekim Pazar günleri benzer hava koşulları devam edecek. Sıcaklıklar 15°C ile 28°C arasında değişecek. Güneşli hava hakim olacak. Bu durum, tatil planları ve açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam oluşturacak.

Güneş ışığından korunmak için uygun kıyafetler giymek önemlidir. Bol su içmek de oldukça yararlıdır. Açık hava etkinliklerinde güneş koruyucu ürünler kullanmak faydalıdır. Aşırı sıcaklardan korunmak için gölgelik alanlarda dinlenmek iyi bir fikir olacaktır. Rüzgar hafif olacağı için, açık hava etkinlikleri için elverişli bir gün olacaktır.

Önümüzdeki günlerde hava koşulları değişkenlik gösterebilir. Planlarınızı yaparken güncel hava tahminlerini kontrol etmek önemlidir. Bu durum, en iyi deneyimi yaşamanıza yardımcı olacaktır.

