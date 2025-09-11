HABER

Mersin 11 Eylül Perşembe hava durumu! Mersin'de hava durumu nasıl olacak?

Mersin 11 Eylül Perşembe hava durumu! Mersin'de hava durumu genellikle güneşli olacak. İşte detaylar...

Mersin'de 11 Eylül 2025 Perşembe günü, hava sıcaklıkları 22°C ile 31°C arasında değişecek. Gün boyunca bol güneş ışığı etkili olacak. Nem oranı %44 civarında bekleniyor. Rüzgarın hızı saatte 5.8 km olarak tahmin ediliyor.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. 12 Eylül Cuma günü, en düşük sıcaklık 22.5°C, en yüksek sıcaklık 31.3°C olacak. 13 Eylül Cumartesi günü, hava sıcaklıklarının 19°C ile 25°C arasında değişmesi ve hafif yağmur bekleniyor. 14 Eylül Pazar günü ise sıcaklıklar 18°C ile 23°C arasında olacak. Az bulutlu bir hava hakim olacak.

Bu dönemde, güneşli günlerde güneş ışınlarının zararlı etkilerinden korunmak için güneş kremi kullanmak önemlidir. Uygun kıyafetler de tercih edilmelidir. Nem oranının yüksek olduğu günlerde, vücudun su dengesini korumak için bol su içmek faydalı olacaktır. Aşırı sıcaklardan kaçınmak da önemlidir. Hafif yağmurlu günlerde, şemsiye veya yağmurluk gibi koruyucu önlemler almak gerekir. Islanmaktan kaçınmak açısından bu önlemler önem taşır.

