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Mersin 11 Mayıs Pazar Hava Durumu! Mersin'de hava durumu nasıl olacak?

Mersin'de 11 Mayıs 2025 Pazar günü hava durumu, genellikle açık ve güneşli olacak.

Mersin 11 Mayıs Pazar Hava Durumu! Mersin'de hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Mersin'de 11 Mayıs 2025 Pazar günü hava durumu, genellikle açık ve güneşli olacak. Sıcaklıklar gün boyunca 27°C'ye kadar yükselecek. Gece sıcaklıkları ise 18°C civarında hissedilecek. Bu sıcaklıklar, Mayıs ayının ortalama değerlerine yakın. Bölgenin tipik iklim koşullarını yansıtıyor.

Önümüzdeki günlerde, 12 Mayıs Pazartesi günü yer yer gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Sıcaklık 28°C'ye yükselebilir. Gece sıcaklıkları ise 18°C civarında olacak. 13 Mayıs Salı günü hafif yağmur bekleniyor. 14 Mayıs Çarşamba günü yer yer sağanaklar öngörülüyor. Bu günlerde sıcaklıklar 22°C ile 15°C arasında değişecek.

Mersin'in Mayıs ayındaki ortalama nem oranı %72. Bu, hava koşullarının nemli olabileceğini gösteriyor. Yağışlı günlerde nem oranının daha da artması bekleniyor.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak gerekir. Özellikle yağmurlu günlerde su geçirmez ayakkabılar ve giysiler kullanmak faydalıdır. Yüksek nem oranı nedeniyle terleme artabilir. Bu nedenle bol su içerek vücudu nemli tutmak önemlidir. Sıcaklıkların 20°C civarında olduğu günlerde hafif ve nefes alabilir kıyafetler tercih etmek rahat bir gün geçirmenizi sağlar.

Mersin'de önümüzdeki günlerde hava koşulları değişkenlik gösterecek. Hava durumunu düzenli olarak takip etmek önemlidir. Planlarınızı buna göre yapmak, olası olumsuzluklardan korunmanıza yardımcı olur.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Mersin
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