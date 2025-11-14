Mersin 14 Kasım Cuma Hava Durumu! Mersin'de hava durumu nasıl olacak?

Mersin'de 14 Kasım 2025 Cuma günü, hava koşulları değişken olacak. Gün boyunca yer yer sağanak yağışlar bekleniyor. En düşük sıcaklık 8°C, en yüksek sıcaklık 21°C civarında olacak. Nem oranı %78, rüzgar hızı ise 10.3 km/saat tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 07:18, gün batımı saati 17:32 olarak hesaplanmıştır.

Haftanın ilerleyen günlerinde hava koşulları sakinleşecek. 15 Kasım Cumartesi günü kısmen güneşli hava bekleniyor. En düşük sıcaklık 10°C, en yüksek sıcaklık ise 18°C olacak. 16 Kasım Pazar günü bol güneş ışığı altında hava sıcaklıkları 11°C ile 21°C arasında değişecek. 17 Kasım Pazartesi günü çoğunlukla güneşli bir hava hakim olacak. En düşük sıcaklık 12°C, en yüksek sıcaklık 22°C civarında olacak.

Bugün beklenen sağanak yağışlar nedeniyle dikkatli olunması önemlidir. Özellikle dışarıda vakit geçireceklerin önlem alması gerekiyor. Yağmurluk veya su geçirmez ayakkabılar giymek, ıslanmaktan korunmaya yardımcı olacaktır. Yağışların ani bastırabileceğini unutmayın. Planlarınızı esnek tutmanız faydalı olacaktır. Haftanın ilerleyen günlerinde hava koşulları daha uygun hale gelecek. Açık hava etkinlikleri için daha elverişli bir dönem başlayacaktır.