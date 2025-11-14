HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Mersin 14 Kasım Cuma Hava Durumu! Mersin'de hava durumu nasıl olacak?

Mersin'de 14 Kasım 2025 Cuma günü hava durumunda değişkenlik hüküm sürecek. Gün boyunca yer yer sağanak yağışlar bekleniyor. Sıcaklıklar en düşük 8°C, en yüksek ise 21°C olarak tahmin ediliyor. Nem oranı %78 seviyesinde, rüzgar hızı ise 10.3 km/saat olacak. 15 Kasım Cumartesi günü kısmen güneşli hava, ilerleyen günlerde ise açık hava etkinlikleri için daha elverişli koşullar öngörülüyor.

Mersin 14 Kasım Cuma Hava Durumu! Mersin'de hava durumu nasıl olacak?
Cansu Akalp

Mersin'de 14 Kasım 2025 Cuma günü, hava koşulları değişken olacak. Gün boyunca yer yer sağanak yağışlar bekleniyor. En düşük sıcaklık 8°C, en yüksek sıcaklık 21°C civarında olacak. Nem oranı %78, rüzgar hızı ise 10.3 km/saat tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 07:18, gün batımı saati 17:32 olarak hesaplanmıştır.

Haftanın ilerleyen günlerinde hava koşulları sakinleşecek. 15 Kasım Cumartesi günü kısmen güneşli hava bekleniyor. En düşük sıcaklık 10°C, en yüksek sıcaklık ise 18°C olacak. 16 Kasım Pazar günü bol güneş ışığı altında hava sıcaklıkları 11°C ile 21°C arasında değişecek. 17 Kasım Pazartesi günü çoğunlukla güneşli bir hava hakim olacak. En düşük sıcaklık 12°C, en yüksek sıcaklık 22°C civarında olacak.

Bugün beklenen sağanak yağışlar nedeniyle dikkatli olunması önemlidir. Özellikle dışarıda vakit geçireceklerin önlem alması gerekiyor. Yağmurluk veya su geçirmez ayakkabılar giymek, ıslanmaktan korunmaya yardımcı olacaktır. Yağışların ani bastırabileceğini unutmayın. Planlarınızı esnek tutmanız faydalı olacaktır. Haftanın ilerleyen günlerinde hava koşulları daha uygun hale gelecek. Açık hava etkinlikleri için daha elverişli bir dönem başlayacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
PS5’ten iPhone’a kadar birçok yerde oynanabilecek!PS5’ten iPhone’a kadar birçok yerde oynanabilecek!
Şehit Kuyucu'nun kız kardeşiyle son mesajı yürek burktu!Şehit Kuyucu'nun kız kardeşiyle son mesajı yürek burktu!

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Mersin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Şehitlerimizin yasını tutarken Yunanistan'dan skandal paylaşım

Şehitlerimizin yasını tutarken Yunanistan'dan skandal paylaşım

Eşiyle ilişkisi olduğunu iddia ettiği kişiyi defalarca bıçakladı

Eşiyle ilişkisi olduğunu iddia ettiği kişiyi defalarca bıçakladı

Beşiktaş'tan Rafa Silva için resmi açıklama!

Beşiktaş'tan Rafa Silva için resmi açıklama!

Çöpten karton toplarken görüntülenmişti! Sessizliğini bozdu

Çöpten karton toplarken görüntülenmişti! Sessizliğini bozdu

Altın bozdurmak için kuyumcuya gitti! 150 bin TL fazladan geldi

Altın bozdurmak için kuyumcuya gitti! 150 bin TL fazladan geldi

Asgari ücret için net oranı gerekçeyle açıkladı! 'Aynı şey olacak'

Asgari ücret için net oranı gerekçeyle açıkladı! 'Aynı şey olacak'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.