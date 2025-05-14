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Mersin 14 Mayıs Çarşamba hava durumu! Mersin'de hava durumu nasıl olacak?

Mersin 14 Mayıs Çarşamba hava durumu merak edildi. Mersin'de hava durumu yer yer sağanak yağışlı olacak.

Mersin 14 Mayıs Çarşamba hava durumu! Mersin'de hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Mersin'de 14 Mayıs 2025 Çarşamba günü hava durumu yer yer sağanak yağışlı olacak. Gündüz sıcaklıkları 23°C, gece sıcaklıkları ise 14°C civarında seyredecek. Nem oranı %64, rüzgar hızı saatte 13 km olarak tahmin ediliyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında belirgin bir değişiklik olacak. 15 Mayıs Perşembe günü hava daha sıcak ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklıkları 25°C, gece sıcaklıkları ise 18°C olarak tahmin ediliyor. 16 Mayıs Cuma günü de gündüz sıcaklıkları 25°C ve gece 18°C devam edecek. Hava daha sıcak ve güneşli hale gelecek. 17 Mayıs Cumartesi günü sıcaklıklar 29°C gündüz ve 19°C geceye yükselecek.

Bu dönemde hava koşullarındaki ani değişiklikler sağlık sorunlarına yol açabilir. Sağanak yağışların ardından gelen güneşli günler, ani sıcaklık değişimleri ile baş ağrısı, halsizlik ve mide problemleri yaratabilir. Hava durumunu takip etmek, buna göre giyinmek önemlidir. Ani yağışların ardından nem oranının düşmesi cilt kuruluğuna neden olabilir. Bu durumu önlemek için cilt bakımına özen göstermek ve yeterli su tüketmek faydalı olacaktır.

Sıcaklıkların artmasıyla birlikte güneş ışınlarının zararlı etkilerinden korunmak önemlidir. Dışarı çıkarken güneş kremi kullanmak, şapka takmak ve uygun kıyafetler giymek cilt sağlığını korumaya yardımcı olur. Sıcak havalarda su kaybını önlemek için bol su içmek ve ağır yemeklerden kaçınmak da önemlidir. Özellikle yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların aşırı sıcaklardan korunması gerekir.

Mersin'de önümüzdeki günlerde hava koşullarında değişiklikler bekleniyor. Bu değişikliklere hazırlıklı olmak ve gerekli önlemleri almak sağlığınızı korumak açısından önemlidir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Mersin
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