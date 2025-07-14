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Mersin 14 Temmuz Pazartesi Hava Durumu! Mersin'de hava durumu nasıl olacak?

Mersin'de 14 Temmuz Pazartesi günü hava durumu genellikle güneşli ve sıcak olacak.

Mersin 14 Temmuz Pazartesi Hava Durumu! Mersin'de hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Mersin'de 14 Temmuz Pazartesi günü hava durumu genellikle güneşli ve sıcak olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 31°C civarında. Gece ise sıcaklığın 25°C civarında olması bekleniyor. Nem oranı yüksek olacak. Bu nedenle hissedilen sıcaklık daha da artabilir. Rüzgar güney yönünden saatte yaklaşık 5.5 km hızında esecek.

15 Temmuz Salı günü hava parçalı bulutlu ve sıcak geçecek. Gündüz sıcaklığı 30°C, gece ise 25°C civarında olması tahmin ediliyor. Nem oranı %70 civarında olacak. Rüzgar, güney yönünden saatte yaklaşık 5.6 km hızında esecek.

16 Temmuz Çarşamba günü hava kapalı ve hafif yağmurlu olacak. Gündüz sıcaklığı 29°C, gece ise 26°C civarında bekleniyor. Nem oranı %74 civarında olacak. Rüzgar güney yönünden saatte yaklaşık 6.7 km hızında esecek.

17 Temmuz Perşembe günü hava hafif yağmurlu ve sıcak olacak. Gündüz sıcaklığı 29°C, gece ise 25°C civarında tahmin ediliyor. Nem oranı %68 civarında olacak. Rüzgar güney yönünden saatte yaklaşık 6.6 km hızında esecek.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında değişkenlik olabilir. Özellikle 16 ve 17 Temmuz tarihlerinde hafif yağmurlar bekleniyor. Dışarı çıkarken yanınıza bir şemsiye veya yağmurluk almanız faydalı olacaktır. Yüksek nem oranı nedeniyle terleme artabilir. Bol su içerek vücudunuzu nemli tutmanız önemlidir. Sıcak havalarda güneşe doğrudan maruz kalmaktan kaçının. Şapka veya güneş gözlüğü kullanmanız önerilir. Rüzgarın hızı düşük olacağı için deniz veya havuz aktivitelerinde su sakin olacaktır. Güvenli bir şekilde eğlenebilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Mersin
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