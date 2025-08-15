HABER

Mersin 15 Ağustos Cuma Hava Durumu! Mersin'de hava durumu nasıl olacak?

Mersin'de 15 Ağustos 2025 Cuma günü hava durumu sıcak ve güneşli olacak.

Cansu Akalp

Mersin'de 15 Ağustos 2025 Cuma günü hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 33°C civarında, gece ise 24°C civarında olacak. Nem oranı %52, rüzgar hızı ise 25.9 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 05:58, gün batımı saati ise 19:32'dir.

İlerleyen günlerde benzer hava koşulları devam edecek. 16 Ağustos Cumartesi günü sıcaklık 33°C, 17 Ağustos Pazar günü 32°C, 18 Ağustos Pazartesi günü ise 32°C civarında olacak. Bu tarihlerde de güneşli ve sıcak hava hakim olacak.

Sıcak hava koşullarında, öğle ve öğleden sonra dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olmaları gerekiyor. Gün ortasında güneş ışınları dik açıyla geliyor. Ultraviyole (UV) ışınlarının etkisi artıyor. Bu durum, cilt kanseri riskini artırabilir. Ayrıca, ciltte yanıklara yol açabilir. Dışarı çıkarken yüksek koruma faktörlü güneş kremi kullanmak, koruyucu giysiler tercih etmek ve şapka takmak faydalı olacaktır.

Sıcak hava nedeniyle vücutta su kaybı artmakta. Bu, baş dönmesi, halsizlik ve sersemlik gibi belirtilere yol açabilir. Bu belirtileri önlemek için gün boyunca bol su içmek önemli. Alkollü içeceklerden kaçınmak da gerekiyor. Sıcak havalarda aşırı fiziksel aktivitelerden kaçınmak ve mümkünse serin ortamlarda vakit geçirmek sağlığınız için faydalı olacaktır.

Sıcak hava özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlıkları olan bireyler için daha risklidir. Bu grupların sıcak saatlerde dışarı çıkmamaları veya serin ortamlarda kalmaları önerilir. Evlerde klima veya vantilatör kullanarak ortam serin tutulmalıdır. Bu, sıcak çarpması riskini azaltır.

Sıcak hava orman yangınları riskini artırmaktadır. Ormanlık alanlarda ateş yakmaktan ve sigara izmariti atmak gibi davranışlardan kaçınılmalıdır. Ayrıca, ormanlık alanlarda yürüyüş yaparken yanınızda su bulundurmak ve yangın ihbar hattı numaralarını bilmek önemlidir.

Mersin'de 15 Ağustos 2025 Cuma günü ve sonraki günlerde sıcak ve güneşli hava koşulları bekleniyor. Bu koşullarda, güneşten korunmak, yeterli su tüketmek ve aşırı fiziksel aktivitelerden kaçınmak önemlidir. Sağlığınızı korumak için gerekli önlemleri almayı unutmayın.

hava durumu Mersin
