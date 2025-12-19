YouTube'dan "sahte fragman" kararı! İki kanalın fişi çekildi

Sahte fragmanlar, özellikle de yapay zekâ ile oluşturulmuş olanlar, son dönemde film dünyasında ciddi bir sorun olmaya başladı. Resmiymiş gibi görünen bu videolar, izleyicilerin beklentilerini manipüle edip kandırıyor. YouTube'dan ise bu tür içeriklere karşı önemli karar geldi.

SAHTE FİLM FRAGMANLARI YAYINLAYAN İKİ KANAL KAPATILDI

YouTube, yapay zekâ ile sahte fragmanlar üreterek film tutkunlarını kandıran iki kanalın fişini çekti. Deadline'ın haberine göre, "Screen Culture" ve "KH Studio" isimli YouTube kanalları, sahte klipleriyle birlikte aniden ortadan kayboldu.

Daha önceki bir araştırma, bu kanalların resmi film görüntülerini yapay zekâ ile oluşturulan görüntülerle harmanlayarak nasıl çalıştıklarını ve daha fazlasını ortaya koymuştu.

YOUTUBE SÖZCÜSÜNDEN AÇIKLAMA

YouTube sözcüsü Jack Malon, konuyla ilgili The Verge'e açıklama yaptı. Malon, yaptığı açıklamada, "İlk uzaklaştırmalarının ardından bu kanallar, YouTube İş Ortağı Programı'na yeniden kabul edilmek için gerekli düzeltmeleri yaptılar. Ancak, tekrar para kazanmaya başlar başlamaz; spam ve yanıltıcı meta veri politikalarımızın açık ihlallerine geri döndüler ve sonuç olarak platformdan uzaklaştırıldılar." ifadelerini kullandı.