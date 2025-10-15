Mersin 15 Ekim Çarşamba Hava Durumu! Mersin'de hava durumu nasıl olacak?

Mersin'de 15 Ekim 2025 Çarşamba günü hava koşulları açık ve güneşli olacak. Gün boyunca en düşük sıcaklık 15°C olacak. En yüksek sıcaklık ise 27°C civarında seyredecek. Nem oranı %60 civarında tahmin ediliyor. Rüzgar hızı 3 km/saat olarak bekleniyor. Gün doğumu saati 06:50'dir. Gün batımı saati ise 18:05'tir.

16 Ekim Perşembe günü de benzer hava koşulları öngörülüyor. O gün hava sıcaklıkları 15°C ile 27°C arasında değişecek. Nem oranı yine %60 civarında kalacak. Rüzgar hızı 3 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 06:50'dir. Gün batımı saati ise 18:05 şeklindedir. 17 Ekim Cuma günü için de benzer tahminler söz konusu.

Bu dönemde hava genellikle açık ve güneşli olacak. Bu durum açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam sunacak. Ancak, aşırı sıcak saatlerde güneşe maruz kalmamak önemli. Gölgelik alanlarda vakit geçirmek tavsiye ediliyor. Şapka ve güneş kremi gibi koruyucu önlemler almak da faydalıdır. Nem oranının %60 olması terlemeyi artırabilir. Bu nedenle bol su içmek önemlidir. Hafif, nefes alabilir kıyafetler tercih edilmelidir. Rüzgar hızının düşük olması, deniz kenarında rüzgar sörfü gibi aktiviteler için uygun olmayabilir. Hava koşullarını göz önünde bulundurarak etkinlik planlamak önemlidir.

Mersin'de 15 Ekim 2025 Çarşamba günü ve takip eden günlerde hava koşulları açık ve güneşli olacak. Açık hava etkinlikleri için uygun bir dönem yaşanacak. Ancak aşırı güneşe maruz kalmamak, bol su içmek ve uygun kıyafetler giymek sağlığınız için faydalı olacaktır.