Mersin 17 Eylül Çarşamba Hava Durumu! Mersin'de hava durumu nasıl olacak?

Mersin'de 17 Eylül 2025 Çarşamba günü hava durumu, bol güneş ışığıyla dolu.

Mersin 17 Eylül Çarşamba Hava Durumu! Mersin'de hava durumu nasıl olacak?
Doğukan Akbayır

Mersin'de 17 Eylül 2025 Çarşamba günü hava durumu, bol güneş ışığıyla dolu. Sıcaklıklar 22°C ile 31°C arasında değişecek. Bu sıcaklıklar, sabah ve akşam saatlerinde serin hissettirebilir.

Perşembe günü yer yer sağanak yağışlar bekleniyor. Sıcaklıklar 22°C ile 30°C arasında olacak. Cuma günü ise hava çoğunlukla güneşli geçecek. Sıcaklıklar 20°C ile 28°C arasında seyredecek. Cumartesi günü, parlak güneş ışığı altında sıcaklık 22°C ile 29°C arasında olacak.

Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Özellikle Perşembe günü sağanak yağışlar bekleniyor. Bu nedenle yanınızda bir şemsiye veya su geçirmez bir ceket bulundurmanız faydalı olacaktır. Sıcak günlerde bol su içmek ve hafif kıyafetler tercih etmek güneşin etkilerinden korunmanıza yardımcı olur. Günlük planlarınızı yaparken hava durumunu göz önünde bulundurun. Gerektiğinde uygun önlemleri almak sağlığınız açısından önemlidir.

hava durumu Mersin
