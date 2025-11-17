Mersin 17 Kasım Pazartesi Hava Durumu! Mersin'de hava durumu nasıl olacak?

Mersin'de 17 Kasım 2025 Pazartesi günü hava durumu açık ve güneşli olacak. Gün boyunca en yüksek sıcaklık 21°C, en düşük sıcaklık 11°C civarında kalacak. Nem oranı %47 ile %71 arasında değişecek. Rüzgar hızı ise 6 km/s ile 11 km/s arasında ölçülecek. Bu koşullar açık hava etkinlikleri için uygun bir gün sunuyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 18 Kasım Salı günü, hava biraz daha ısınacak. En yüksek sıcaklık 23°C'ye ulaşacak. 19 Kasım Çarşamba günü hava daha da ısınacak. Bu gün en yüksek sıcaklık 24°C olacak. 20 Kasım Perşembe günü ise en yüksek sıcaklık 26°C civarında olacak. Bu artış, açık hava etkinlikleri ve dışarıda vakit geçirmek isteyenler için keyifli bir dönem sağlıyor.

Bu dönemde hava koşulları açık ve güneşli kalacak. Ancak, güneş ışınlarının dik açıyla gelmesi UV ışınlarının etkisini artırabilir. Dışarıda vakit geçirirken, güneş koruyucu ürünler kullanmak önemlidir. Şapka ve güneş gözlüğü takmak cilt sağlığınız için faydalıdır. Rüzgar hızı 6 km/s ile 11 km/s arasında değişecektir. Bu da hafif esintiler yaratır. Deniz kenarında veya açık alanlarda rüzgar hissedilebilir. Rüzgar etkisini azaltmak için uygun kıyafetler giyebilirsiniz.

Mersin'de önümüzdeki günlerde hava koşulları genellikle açık ve güneşli kalacak. Güneş ışınlarının etkisini azaltmak için gerekli önlemleri alabilirsiniz. Rüzgarın etkisini göz önünde bulundurarak dışarıda vakit geçirmeniz yararlı olacaktır.