Turgutlu’da uyuşturucuyla mücadele kapsamında 2025 yılında 100 şahıs tutuklandı

Edinilen bilgilere göre, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" ile "Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak veya Kullanmak" suçları kapsamında ilçe genelinde toplam 515 olay meydana geldi. Bu olaylarla bağlantılı olarak 609 şüpheli şahıs yakalanarak haklarında yasal işlem yapıldı.

Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 100’ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 33 şüpheli şahsın ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı bildirildi.

Yıl boyunca gerçekleştirilen operasyonlarda 109 bin 575 adet sentetik ecza hap, 3 bin 673 adet ecstasy hap, 1 kilo 215 gram skunk maddesi, 484 gram esrar, 256 gram metamfetamin, 212 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 27 gram kokain, 14 gram sentetik kannabinoid hammaddesi ile 53 kök Hint keneviri bitkisi ele geçirildiği açıklandı.

