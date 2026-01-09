HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Turgutlu’da uyuşturucuyla mücadele kapsamında 2025 yılında 100 şahıs tutuklandı

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında 2025 yılı boyunca yürütülen çalışmaların bilançosu açıklandı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda ilçede 100 şahsın tutuklanarak cezaevine gönderildiği belirtildi.

Turgutlu’da uyuşturucuyla mücadele kapsamında 2025 yılında 100 şahıs tutuklandı

Edinilen bilgilere göre, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" ile "Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak veya Kullanmak" suçları kapsamında ilçe genelinde toplam 515 olay meydana geldi. Bu olaylarla bağlantılı olarak 609 şüpheli şahıs yakalanarak haklarında yasal işlem yapıldı.
Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 100’ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 33 şüpheli şahsın ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı bildirildi.
Yıl boyunca gerçekleştirilen operasyonlarda 109 bin 575 adet sentetik ecza hap, 3 bin 673 adet ecstasy hap, 1 kilo 215 gram skunk maddesi, 484 gram esrar, 256 gram metamfetamin, 212 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 27 gram kokain, 14 gram sentetik kannabinoid hammaddesi ile 53 kök Hint keneviri bitkisi ele geçirildiği açıklandı.

Turgutlu’da uyuşturucuyla mücadele kapsamında 2025 yılında 100 şahıs tutuklandı 1

Turgutlu’da uyuşturucuyla mücadele kapsamında 2025 yılında 100 şahıs tutuklandı 2

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Çatı onarımı sırasında yangın çıktıÇatı onarımı sırasında yangın çıktı
Venezuela'ya ikinci dalga saldırı olacak mı? Trump net konuştu!Venezuela'ya ikinci dalga saldırı olacak mı? Trump net konuştu!

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Manisa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İran'da protestolar büyüyor! Trump'tan Tahran'a tehdit: "Çok sert vururuz"

İran'da protestolar büyüyor! Trump'tan Tahran'a tehdit: "Çok sert vururuz"

Fırtına, iskeledeki işçileri denize düşürdü: 1 ölü, 2 yaralı

Fırtına, iskeledeki işçileri denize düşürdü: 1 ölü, 2 yaralı

Real Madrid'de Federico Valverde A.Madrid'e yüzyılın golünü attı!

Real Madrid'de Federico Valverde A.Madrid'e yüzyılın golünü attı!

Bergüzar Korel erotik sahneleriyle gündemde! Sitem etti

Bergüzar Korel erotik sahneleriyle gündemde! Sitem etti

Kira zammı belli oldu, depozito için de karar çıktı

Kira zammı belli oldu, depozito için de karar çıktı

Süpermarket devi 300 mağaza açacak!

Süpermarket devi 300 mağaza açacak!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.