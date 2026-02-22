HABER

İran'a 48 saat süre! ABD'den yoğun askeri sevkiyat: Irak'ın işgalinden bu yana...

ABD'nin İran saldırısı an meselesi... ABD son günlerde Orta Doğu'daki askeri varlığını giderek artırdı. Uzman isimler, hız kazanan hava sevkiyatlarını, 2003'te Irak'ın işgalinden bu yana görülen en kapsamlı tahkimat olarak yorumluyor. Öte yandan ABD'li müzakerecilerin, İran'dan 48 saat içinde ayrıntılı bir nükleer anlaşma teklifi almaları halinde görüşme yapmaya hazır oldukları bildirildi.

Açık kaynak istihbarat verilerini takip ve analiz eden bazı sosyal medya hesaplarındaki bilgilere göre, ABD'nin İran'a askeri sevkiyatları sürüyor.

SAVAŞ UÇAKLARI VE AWACS'LAR BÖLGEYE GÖNDERİLDİ

ABD'nin Virginia eyaletindeki Joint Base Langley-Eustis Üssü'nden havalanan 12 adet F-22 tipi savaş uçağı, altılı gruplar halinde Atlantik’i geçerek İngiltere'deki RAF Lakenheath Üssü'ne ulaştı. Bir yakıt ikmal tankerindeki teknik arıza nedeniyle kısa süreli rötar yaşayan savaş uçaklarının, yarın Orta Doğu’ya doğru yolculuklarına devam etmesi bekleniyor.

İran a 48 saat süre! ABD den yoğun askeri sevkiyat: Irak ın işgalinden bu yana... 1

ABD, 6 adet E-3 Sentry AWACS havadan komuta ve kontrol uçağını da Orta Doğu'ya gönderdi.

İran a 48 saat süre! ABD den yoğun askeri sevkiyat: Irak ın işgalinden bu yana... 2

Öte yandan, Doğu Akdeniz semalarında ABD Hava Kuvvetlerine ait tanker uçaklarının casus uçaklara yakıt ikmali yaptığı gözlendi. Bu faaliyetler, karada İran'ın bazı sıcak noktalarını gözetleyen birinci sınıf ekipmanın çalışıyor olduğu şeklinde yorumlandı.

Bölgedeki askeri hareketlilik, sivil uçuş takip platformlarına da yansıdı. Uçuş takip firması Flightradar24'ün verilerine göre, son bir hafta içinde dünya genelinde en çok takip edilen uçuşların neredeyse tamamını ABD Hava Kuvvetlerine ait seferler oluşturdu.

İRAN'A 48 SAAT SÜRE

Öte yandan ABD'li müzakerecilerin, İran'dan 48 saat içinde ayrıntılı bir nükleer anlaşma teklifi almaları halinde görüşme yapmaya hazır oldukları bildirildi.

İran a 48 saat süre! ABD den yoğun askeri sevkiyat: Irak ın işgalinden bu yana... 3

"LOJİSTİK SAVAŞIN TEMELİDİR"

Chicago Üniversitesinden, güvenlik alanında uzmanlaşan Siyaset Bilimi Profesörü Robert Pape, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki paylaşımında, ABD'nin hava kuvvetlerine ikmal tankerlerinin havada destek sağladığına dikkati çekerek, "Uzmanların bildiği üzere lojistik, savaşın temelidir." yorumunu yaptı.

Pape, tankerlerin sayısının artmasının, hava operasyonunun çok geride kalmadığına işaret ettiğini belirterek, bunun 2003'te Irak'ın işgalinden bu yana "Orta Doğu'daki en büyük ABD hava gücü olduğu" değerlendirmesinde bulundu.

Washington'ın dünya genelinde konuşlandırılabilir hava gücü kapasitesinin yüzde 40 ila 50'sini Orta Doğu'ya yönlendirdiğini ifade eden Pape, 1991 Körfez Savaşı ve 2003'teki Irak işgalindeki hava gücünün seviyesine atıfta bulunarak, "ABD, hiç potansiyel bir düşmana karşı bu kadar büyük bir güç konuşlandırıp saldırı başlatmaktan geri durmadı." görüşünü paylaştı.
Kaynak: AA

