HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

ABD'de tarihe geçen kar fırtınası! 10 binden fazla uçuş iptal, yüzbinlerce kişi elektriksiz

ABD'nin kuzey doğusunda etkili olan kar fırtınası milyonlarca insanı evlerine hapsetti. Son yılların en büyük fırtınalarından birini yaşayan bölgede seferler durdu, seyahatler yasaklandı. 10 binden fazla uçuş iptal edildi. Yüzbinlerce insan elektriksiz kaldı. New York’ta olağanüstü hal ilan edildi. İşte bölgeden fotoğraflar...

ABD'de tarihe geçen kar fırtınası! 10 binden fazla uçuş iptal, yüzbinlerce kişi elektriksiz

ABD’nin kuzeydoğusunu vuran kar fırtınası hayatı durma noktasına getirirken, 10 binden fazla uçuş iptal edildi.

ABD de tarihe geçen kar fırtınası! 10 binden fazla uçuş iptal, yüzbinlerce kişi elektriksiz 1

SEFERLER DURDU, SEYEHATLER YASAKLANDI

ABD’nin kuzeydoğusunda yer alan Rhode Island, Connecticut, Delaware, Maryland, Massachusetts, New Jersey, New York ve Pennsylvania eyaletlerinde etkili olan kar fırtınası hayatı durma noktasına getirdi. Yaklaşık 30 milyon kişiyi etkileyen kar fırtınası toplu taşıma seferlerini durdurdu ve seyahat yasaklarına neden oldu.

ABD de tarihe geçen kar fırtınası! 10 binden fazla uçuş iptal, yüzbinlerce kişi elektriksiz 2

YÜZBİNLERCE KİŞİ ELEKTRİKSİZ KALDI

En az beş eyalette kar kalındığı 60 santimetreye, bazı bölgelerde ise 75 santimetreye ulaşırken, yüzbinlerce kişi elektriksiz kaldı. Olumsuz hava şartları nedeniyle ülke genelinde 10 binden fazla uçuş da iptal edildi. Söz konusu fırtına, Rhode Island, New York ve Philadelphia’da en güçlü kar fırtınalarından biri olarak kayıtlara geçti.

ABD de tarihe geçen kar fırtınası! 10 binden fazla uçuş iptal, yüzbinlerce kişi elektriksiz 3

TARİHE GEÇEN FIRTINA

New York'taki Central Park’ta öğle saatlerinde kar kalınlığı 49 santimetre olarak ölçülürken, fırtına kentte 1869’dan bu yana yaşanan en güçlü 9’uncu kar fırtınası olarak kayıtlara geçti. New Jersey’nin Newark kentinde ise fırtına, son 90 yılın en şiddetli ikinci kar yağışı olarak kaydedildi.

NEW YORK'TA OLAĞANÜSTÜ HAL İLAN EDİLDİ

New York’ta olağanüstü hal ilan edilirken, yetkililer sürücülerden yollardan uzak durmalarını istedi. New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani, düzenlediği basın toplantısında ekiplerin aralıksız çalıştığını belirterek, sokakların temizlenmesi ve güvenliğin sağlanması için çok sayıda temizlik işçisi, kar küreme aracı, polis ve acil durum personelinin seferber edildiğini söyledi. Mamdani, bu çalışmanın tüm kamu kurumlarının ortak hareket ettiğinin göstergesi olduğunu vurguladı.

ABD de tarihe geçen kar fırtınası! 10 binden fazla uçuş iptal, yüzbinlerce kişi elektriksiz 4

10 BİNDEN FAZLA UÇUŞ İPTAL

Olumsuz hava şartları hava ulaşımını da ciddi şekilde etkiledi. Bölge genelinde 10 binden fazla uçuş iptal edilirken, yalnızca yarın için kuzeydoğudaki dört büyük havalimanında bin 500’den fazla uçuşun iptal edildiği bildirildi. Fırtınadan en fazla etkilenen havalimanları arasında Newark Liberty, LaGuardia, John F. Kennedy ve Boston Logan havalimanları yer aldı. Yarın Newark’tan kalkması planlanan uçuşların neredeyse yarısı iptal edilirken, LaGuardia’daki kalkışların yaklaşık yüzde 45’i ve Boston Logan’daki kalkışların yüzde 40’tan fazlası iptal edildi.

ABD de tarihe geçen kar fırtınası! 10 binden fazla uçuş iptal, yüzbinlerce kişi elektriksiz 5

650 BİN KİŞİ ELEKTRİKSİZ

Fırtına ev ve iş yerlerini elektriksiz bıraktı. Öğle saatleri itibarıyla 650 binden fazla kişi elektriksiz kalırken, kuzeydoğu genelinde toplam kesintilerin 500 bini aştığı bildirildi. Bazı eyaletlerde kesintiler azalırken, Virginia’da artış görüldü.

ABD de tarihe geçen kar fırtınası! 10 binden fazla uçuş iptal, yüzbinlerce kişi elektriksiz 6

ZORUNLU OLMADIKÇA ÇIKMAYIN

Yetkililer, birçok eyalet ve ilçede seyahat kısıtlamalarının uygulandığını, yolların büyük bölümünde buzlanma ve görüş mesafesi sorunlarının devam ettiğini açıkladı. Fırtınanın etkisinin azalmasına rağmen ekiplerin kar temizleme çalışmalarını sürdürdüğü, vatandaşların zorunlu olmadıkça yola çıkmamaları gerektiği vurgulandı.

ABD de tarihe geçen kar fırtınası! 10 binden fazla uçuş iptal, yüzbinlerce kişi elektriksiz 7

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Milliyetçi İttifak senaryosu ankette dengeleri değiştirdi! Yüzde 20,72’ye çıkıyorlarMilliyetçi İttifak senaryosu ankette dengeleri değiştirdi! Yüzde 20,72’ye çıkıyorlar
Sevgiliyle son buluşma, El Mencho'nun sonu olmuş!Sevgiliyle son buluşma, El Mencho'nun sonu olmuş!

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Fırtına kar abd
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump: "Anlaşma yapmazsak onlar için çok kötü bir gün olacak"

Trump: "Anlaşma yapmazsak onlar için çok kötü bir gün olacak"

Tartışma yaratacak sözler! "Allah beni kurtardı, Mansur Bey’i de kurtarsın"

Tartışma yaratacak sözler! "Allah beni kurtardı, Mansur Bey’i de kurtarsın"

Fenerbahçe'ye Kadıköy'de son dakikada yıkıldı! Kasımpaşa'yı geçemedi

Fenerbahçe'ye Kadıköy'de son dakikada yıkıldı! Kasımpaşa'yı geçemedi

Fenomen diziden bir anda çıkarılmış! "Benim için ani oldu"

Fenomen diziden bir anda çıkarılmış! "Benim için ani oldu"

Altın yatırımcıları dikkat! Gram altın için sürpriz oran: Uzman isimden kritik uyarı

Altın yatırımcıları dikkat! Gram altın için sürpriz oran: Uzman isimden kritik uyarı

Gram altında yükseliş! İşte çeyrek altın fiyatı

Gram altında yükseliş! İşte çeyrek altın fiyatı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.