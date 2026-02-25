MIUI için yolun sonu: Xiaomi eski arayüzüne yönelik güncellemeleri durduruyor

Xiaomi'nin Android tabanlı arayüzü MIUI için yolun sonu geldi. XiaomiTime'da yer alan haberdeki iddiaya göre; Xiaomi HyperOS'e yapılan geçişin ardından yavaş yavaş fişi çekilen MIUI tabanlı cihazların son kalesi de EOL (End of Life - Ömrünün Sonu) statüsüne geçiş yapıyor.

MIUI DÖNEMİ KAPANIYOR

Neredeyse tüm cihazlar Xiaomi'nin güncelleme politikası doğrultusunda yeni işletim sistemine güncellenirken veya EOL listesine eklenirken, 2026 yılına kadar "MIUI" isimlendirmesi altında güncelleme almaya devam eden tek cihaz giriş seviyesi Redmi A2 (ve A2+) modeli olmuştu. Ancak Xiaomi'nin resmi Güvenlik Güncellemesi EOL listesine yansıyan son verilere göre, Redmi A2 ve Redmi A2+ modellerinin resmi destek süresi 24 Mart 2026 tarihi itibarıyla tamamen sona erecek. Bu tarih, aynı zamanda MIUI kullanıcı arayüzü için de resmi bitiş çizgisi olacak.

Haberde, dikkat çeken teknik bir detay da var. Buna göre Redmi A2, güncelleme günlüklerinde resmi olarak "MIUI 14" sürüm numarasını taşısa da, aslında basitleştirilmiş, saf Android (Android Go) çalıştırıyordu. Yani cihaz, gerçek MIUI deneyimini tanımlayan özelleştirmelerden, ikonik estetikten ve özelliklerden yoksundu.

Gerçek MIUI deneyimine bakıldığında ise arayüzün aslında çok daha erken fişinin çekildiği belirtiliyor. Gerçek bir MIUI güncellemesi alan son cihazların; Mart 2025'te son güvenlik yamalarını alan POCO M5s, Redmi 10C ve Redmi Note 10T olduğu ifade ediliyor. Gerçek MIUI 2025'in başlarında biterken, Redmi A2'nin bu ismi kağıt üzerinde bir yıl daha yaşattığı vurgulanıyor.

Bu son duyuruyla birlikte yıllar önce bağımsız bir özel Android ROM'u olarak doğan MIUI arayüzünün defteri tamamen kapanırken, HyperOS dönemi resmen başlamış oldu.

Son olarak haberin söz konusu kaynağa dayandığını belirtelim.