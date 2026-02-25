HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji

MIUI için yolun sonu: Xiaomi eski arayüzüne yönelik güncellemeleri durduruyor

İddiaya göre Xiaomi eski arayüzü MIUI'ın fişini çekiyor. Arayüzün son temsilcileri olan Redmi A2 ve A2+ modellerinin desteği 24 Mart 2026'da bitecek. Böylece MIUI dönemi de kapanmış olacak.

MIUI için yolun sonu: Xiaomi eski arayüzüne yönelik güncellemeleri durduruyor
Enes Çırtlık

Xiaomi'nin Android tabanlı arayüzü MIUI için yolun sonu geldi. XiaomiTime'da yer alan haberdeki iddiaya göre; Xiaomi HyperOS'e yapılan geçişin ardından yavaş yavaş fişi çekilen MIUI tabanlı cihazların son kalesi de EOL (End of Life - Ömrünün Sonu) statüsüne geçiş yapıyor.

MIUI DÖNEMİ KAPANIYOR

Neredeyse tüm cihazlar Xiaomi'nin güncelleme politikası doğrultusunda yeni işletim sistemine güncellenirken veya EOL listesine eklenirken, 2026 yılına kadar "MIUI" isimlendirmesi altında güncelleme almaya devam eden tek cihaz giriş seviyesi Redmi A2 (ve A2+) modeli olmuştu. Ancak Xiaomi'nin resmi Güvenlik Güncellemesi EOL listesine yansıyan son verilere göre, Redmi A2 ve Redmi A2+ modellerinin resmi destek süresi 24 Mart 2026 tarihi itibarıyla tamamen sona erecek. Bu tarih, aynı zamanda MIUI kullanıcı arayüzü için de resmi bitiş çizgisi olacak.

MIUI için yolun sonu: Xiaomi eski arayüzüne yönelik güncellemeleri durduruyor 1

Haberde, dikkat çeken teknik bir detay da var. Buna göre Redmi A2, güncelleme günlüklerinde resmi olarak "MIUI 14" sürüm numarasını taşısa da, aslında basitleştirilmiş, saf Android (Android Go) çalıştırıyordu. Yani cihaz, gerçek MIUI deneyimini tanımlayan özelleştirmelerden, ikonik estetikten ve özelliklerden yoksundu.

Gerçek MIUI deneyimine bakıldığında ise arayüzün aslında çok daha erken fişinin çekildiği belirtiliyor. Gerçek bir MIUI güncellemesi alan son cihazların; Mart 2025'te son güvenlik yamalarını alan POCO M5s, Redmi 10C ve Redmi Note 10T olduğu ifade ediliyor. Gerçek MIUI 2025'in başlarında biterken, Redmi A2'nin bu ismi kağıt üzerinde bir yıl daha yaşattığı vurgulanıyor.

Bu son duyuruyla birlikte yıllar önce bağımsız bir özel Android ROM'u olarak doğan MIUI arayüzünün defteri tamamen kapanırken, HyperOS dönemi resmen başlamış oldu.

Son olarak haberin söz konusu kaynağa dayandığını belirtelim.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Batman’da seyir halindeki kamyonet alev aldıBatman’da seyir halindeki kamyonet alev aldı
Kulaklığınız sizi zehirliyor olabilir! Korkutan araştırmaKulaklığınız sizi zehirliyor olabilir! Korkutan araştırma

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Xiaomi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Balıksirden kahreden haber... F-16 kaza kırıma uğradı: 1 pilotumuz şehit oldu

Balıksirden kahreden haber... F-16 kaza kırıma uğradı: 1 pilotumuz şehit oldu

Araç kamerasına yansıyan darp! O polis açığa alındı

Araç kamerasına yansıyan darp! O polis açığa alındı

Manchester United'dan Altay Bayındır ile kesin anlaşma sağlandı! Süper Lig devi bu kez işi bitirdi

Manchester United'dan Altay Bayındır ile kesin anlaşma sağlandı! Süper Lig devi bu kez işi bitirdi

Toygan Avanoğlu'nun İranlı eşi gündem oldu! Çatlı filminde...

Toygan Avanoğlu'nun İranlı eşi gündem oldu! Çatlı filminde...

Gram altında düşüş! İşte çeyrek altın fiyatı

Gram altında düşüş! İşte çeyrek altın fiyatı

Emekli bayram ikramiyesi için kulis: İsa Karakaş 'güçlü duyumlar' deyip duyurdu

Emekli bayram ikramiyesi için kulis: İsa Karakaş 'güçlü duyumlar' deyip duyurdu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.