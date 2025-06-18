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Mersin 18 Haziran Çarşamba Hava Durumu! Mersin'de hava durumu nasıl olacak?

Mersin'de 18 Haziran 2025 Çarşamba günü hava durumu sıcaklıkların 24°C ile 32°C arasında olacağını gösteriyor.

Mersin 18 Haziran Çarşamba Hava Durumu! Mersin'de hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Bol güneş ışığı ve düşük nem oranı bekleniyor. Bu sıcaklıklar yaz mevsiminin tipik özelliklerini yansıtıyor. Açık hava etkinlikleri için uygun bir gün sunuyor.

19 Haziran Perşembe günü hava sıcaklığının 23°C ile 33°C arasında olacağı tahmin ediliyor. 20 Haziran Cuma günü sıcaklık 20°C ile 30°C arasında olacak. 21 Haziran Cumartesi günü ise sıcaklıklar 23°C ile 31°C arasında seyredecek. Bu dönemde hava genellikle güneşli olacak. Ancak zaman zaman bulutlanma ve hafif yağışlar görülebilir.

Sıcak ve güneşli günlerde, güneş ışınlarının zararlı etkilerinden korunmak için güneş kremi kullanmak önemlidir. Şapka takmak ve açık hava etkinliklerini öğle saatlerinde sınırlamak faydalı olacaktır. Sıcak havalarda vücut sıvı dengesini korumak için bol su içmek önemlidir. Aşırı sıcak ortamlardan kaçınmak da gerekmektedir. Hafif yağışların beklendiği günlerde, ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Uygun kıyafetler seçmek sağlığınızı korumaya yardımcı olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Mersin
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