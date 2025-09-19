HABER

Mersin 19 Eylül Cuma hava durumu! Mersin'de hava durumu nasıl olacak?

Mersin'de 19 Eylül Cuma hava durumu güneşli ve açık olacak. İşte detaylar...

Mersin 19 Eylül Cuma hava durumu! Mersin'de hava durumu nasıl olacak?

Mersin'de 19 Eylül 2025 Cuma günü hava koşulları genel olarak güneşli ve sıcak olacak. Gün boyunca hava sıcaklığı 29°C civarında seyredecek. Nem oranının %50 civarında olması bekleniyor. Rüzgar hafif eserek saatte 13 km hızda olacak. Gün doğumu saati 05:23, gün batımı saati ise 20:04 olarak hesaplandı.

Cumartesi ve Pazar günlerinde de benzer hava koşulları devam edecek. Sıcaklıkların 31°C civarına yükseleceği tahmin ediliyor. Nem oranı yine %50 civarında kalacak. Hafif rüzgarlar sürmeye devam edecek. Gün doğumu ve batımı saatleri de 05:23 ve 20:04 olarak belirleniyor.

Bu sıcak ve güneşli havalarda dikkatli olmak önemlidir. Özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirenlerin önlem alması gerekiyor. Gün ortasında güneş ışınları dik açıyla gelir. Bu nedenle güneş koruyucu ürünlerin kullanılması öneriliyor. Bol su tüketimi de tavsiye ediliyor. Hafif rüzgarlar deniz kenarında bulunacaklar için fayda sağlayabilir. Deniz suyunun sıcaklığını ve dalga durumunu kontrol etmek iyi olur. Sıcak günlerde aşırı fiziksel aktivitelerden kaçınılmalıdır. Gerekirse serin ortamlarda bulunmak sağlık açısından önem taşır.

