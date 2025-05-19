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Mersin 19 Mayıs Pazartesi hava durumu! Mersin'de hava durumu nasıl olacak?

Mersin 19 Mayıs Pazartesi hava durumu genellikle sıcak olacak.

Mersin 19 Mayıs Pazartesi hava durumu! Mersin'de hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Mersin'de 19 Mayıs 2025 Pazartesi günü hava durumu genellikle sıcak olacak. Gündüz sıcaklığı 24°C, gece sıcaklığı ise 19°C civarında seyredecek. Rüzgar, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 18 km/saat hızla esecek. Gündüz ve akşam saatlerinde ise güney ve güneybatıdan 27-28 km/saat hızla esmesi bekleniyor. Nem oranı sabah %72, gündüz %61, akşam %71 ve gece %80 civarında olacak.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının değişkenlik göstermesi tahmin ediliyor. 20 Mayıs Salı günü hava genellikle güneşli olacak. Gündüz sıcaklığı 25°C, gece sıcaklığı 17°C civarında olacak. 21 Mayıs Çarşamba günü bölgenin bazı kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. 22 Mayıs Perşembe günü ise hava çok bulutlu ve yağmurlu geçmesi öngörülüyor.

Bu dönemde hava koşullarının değişkenliği nedeniyle, açık hava etkinliklerinizi planlarken hava durumunu düzenli olarak kontrol etmek önemlidir. Ani yağışlar ve rüzgarlı günler açık hava etkinliklerini olumsuz etkileyebilir. Planladığınız etkinlikleri esnek tutarak, hava koşullarına göre gerekli düzenlemeleri yapmak faydalı olacaktır. Yağmurlu günlerde su birikintilerinden kaçınmak önemlidir. Rüzgarlı günlerde hafif ve dayanıklı kıyafetler tercih etmek, olası olumsuz etkileri en aza indirebilir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Mersin
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